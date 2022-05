May 14, 2022 / 11:29 AM IST

‘మనం’ లాంటి సూపర్‌హిట్‌ తరువాత నాగచైతన్య హీరోగా విక్రమ్‌కుమార్‌ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న తాజా చిత్రం ‘థాంక్యూ’ ఈ చిత్రాన్ని జూలై ఎనమిదిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్లుగా నిర్మాతలు దిల్‌రాజు, శిరీష్‌లు ఆఫీషియల్‌గా ప్రకటించారు. రాశిఖన్నా, మాళవిక నాయ్యర్‌ హీరోయిన్‌లుగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్‌ పీసీ శ్రీరామ్‌ సినిమాటోగ్రఫీని అందిస్తున్నారు. తమన్‌ స్వరాలు అందిస్తున్న ఈ చిత్రం టీజర్‌ను కూడా త్వరలోనే విడుదల చేయాలని ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు.

The date is finally set to say #ThankYou. The much awaited #ThankYouThe Movie is releasing on July 8th 2022 worldwide in theatres. @chay_akkineni @RaashiiKhanna_ @Vikram_K_Kumar @MusicThaman @avika_n_joy @SaiSushanthR @pcsreeram @SVC_Official @HR_3555 @BvSRavi pic.twitter.com/txsjQDGEE4

— Maduri Mattaiah (@madurimadhu1) May 14, 2022