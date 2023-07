July 12, 2023 / 08:58 AM IST

Thandatti Movie on Ott | మూడు వారాల కిందట తమిళంలో విడుదలై ఘన విజయం తందట్టి ఓటీటీ రిలీజ్‌కు సిద్ధమైంది. రామ్‌ సంగయ్య దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో పశుపతి రామస్వామి ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు. కామెడీ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిన ఈ సినిమా జూన్‌ 23న రిలీజై అనూహ్య విజయం సాధించింది. కాగా తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుదలకు ముస్తబయింది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో ఈ శుక్రవారం నుంచి తందట్టి సినిమా స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. తమిళంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా అందుబాటులో ఉండనుంది.

వీర సుబ్రమణియన్‌ అనే ఓ పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ పది రోజుల్లో రిటైరవబోతున్నాడనగా.. ఓ బామ్మ కనిపించకుండా పోతుంది. ఈ కేసును పరిష్కరించే పనిని వీర సుబ్రమణియన్‌కు అప్పగిస్తారు. మరీ చివరికి సుబ్రమణియన్ ఆ బామ్మను కనిపెట్టాడా.. ఆ బామ్మను కనిపెట్టే క్రమంలో ఆయనకు ఎలాంటి పరిస్థుతుల ఎదురయ్యాయి అనే కథాంశంతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఇలాంటి సస్పెన్స్‌ కథను కమెడీతో భలే అల్లుకుపోయాడు దర్శకుడు రామ్‌ సంగయ్య. ఇక పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్ పాత్రలో పశుపతి జీవించాడు. బామ్మ పాత్రలో రోహిణి అదరగొట్టింది.

buckle up for a journey that defies all warnings and guarantees non-stop laughter 🤭#ThandattiOnPrime, July 14 pic.twitter.com/mc7H6yZaue

— prime video IN (@PrimeVideoIN) July 11, 2023