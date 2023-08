August 28, 2023 / 04:15 PM IST

Jason sanjay | ఇండస్ట్రీ ఏదైనా వారసులు రావడం అనేది సర్వ సాధారణం. హీరోలు, నిర్మాతలు, దర్శకులు ఇలా సినిమా ఇండస్ట్రీలో రాణించినవారు వాళ్లలాగే వాళ్ల పిల్లలు కూడా రాణించాలని సినీరంగం వైపు అడుగులు వేయిస్తుంటారు. ఇక దాదాపుగా వారసులు నటులుగానే ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తారు. మిగితా ఏ క్రాఫ్ట్‌లోనూ వారసుల పిల్లలు కనిపించిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ. అయితే తమిళ స్టార్‌ హీరో దలపతి విజయ్‌ కొడుకు మాత్రం భిన్నంగా దర్శకుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెడుతున్నాడు. తాజాగా విజయ్‌ కొడుకు జేసన్‌ సంజయ్‌ తన ఫస్ట్‌ సినిమాకు సైన్‌ చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

తమిళంలో అగ్ర నిర్మాణ సంస్థలలో ఒకటైన లైకా ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌లో జేసన్‌ సంజయ్‌ తన మొదటి సినిమాకు సైన్‌ చేశాడు. ఇందులో హీరో, హీరోయిన్‌లు ఎవరా అన్నది ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సిఉంది. అయితే తొలి సినిమాకే సంజయ్‌ లైకా ప్రొడక్షన్ సంస్థను మెప్పించి నిర్మాణ భాగస్వామ్యులుగా చేశాడంటే మాములు విషయం కాదు. ఈ బ్యానర్‌ నుంచి రోబో 2.ఓ, పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ వంటి బ్లాక్‌ బస్టర్‌లు తెరకెక్కాయి. సాటిస్‌ఫై అయ్యే అవుట్‌ పుట్ వరకు డబ్బును మంచినీళ్లలా ఖర్చు పెట్టే సంస్థ ఇదని తమిళ తంబీలు అంటుంటారు. అంతేకాకుండా ఈ సంస్థ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది కూడా విజయ్ సినిమాతోనే. తొమ్మిదేళ్ల కిందట ఏఆర్‌ మురుగుదాస్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన కత్తి లైకాకు తొలి సినిమా.

దలపతి విజయ్‌కు ఇద్దరు పిల్లలు. కొడుకు జోసెఫ్‌ సంజయ్‌, కూతురు దివ్య శశి ఉన్నారు. ఇక సంజయ్‌ గతంలో ఉప్పెన సినిమాతో తమిళంలో హీరో ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడని, విజయ్‌ సేతుపతి నిర్మాతగా ఉంటాడని పలు వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో పాటుగా ప్రేమమ్ సినిమా దర్శకుడు ఆల్ఫోన్స్ పుత్రేన్ కూడా జేసన్ సంజయ్‌కు ఒక కథ చెప్పారట. అయితే సంజయ్‌ మాత్రం నటుడిగా కాకుండా దర్శకుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాడట. అంతేకాకుండా సంజయ్ లండన్‌లో డైరెక్షన్‌కు సంబంధించిన కోర్స్ కూడా చేశాడు. ఇక షారుఖ్ కొడుకు కూడా దర్శకుడిగానే ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు.

We are beyond excited 🤩 & proud 😌 to introduce #JasonSanjay in his Directorial Debut 🎬 We wish him a career filled with success & contentment 🤗 carrying forward the legacy! 🌟#LycaProductionsNext #JasonSanjayDirectorialDebut @SureshChandraa @DoneChannel1 @gkmtamilkumaran… pic.twitter.com/wkqGRMgriN

— Lyca Productions (@LycaProductions) August 28, 2023