Thalapathy 68 | బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్‌లో ఛాయ్‌ తాగుతూ.. ట్రెండింగ్‌లో దళపతి 68 డైరెక్టర్‌ స్టిల్‌

November 26, 2023 / 03:33 PM IST

Thalapathy 68 | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ (Vijay) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రం దళపతి 68 (Thalapathy 68). వెంకట్‌ ప్రభు (Venkat Prabhu) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఏదో ఒక అప్‌డేట్ ఇస్తూ.. అభిమానులను ఫుల్ ఖుషీ చేస్తోంది దళపతి 68 టీం. దళపతి విజయ్ అండ్ వెంకట్ ప్రభు టీం ఇటీవలే థాయ్‌లాండ్‌ షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకొని బ్యాంకాక్‌ నుంచి చెన్నై తిరిగొచ్చాడని తెలిసిందే. థాయ్‌లాండ్ షెడ్యూల్‌లో యాక్షన్‌ పోర్షన్లు చిత్రీకరించారని సమాచారం.

థాయ్‌లాండ్ షెడ్యూల్‌లో యాక్షన్‌ పోర్షన్లు చిత్రీకరించారని సమాచారం. కాగా చెన్నైలో త్వరలోనే నెక్ట్స్ షెడ్యూల్ షురూ కానుందని వార్తలు వచ్చాయి. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా దళపతి డైరెక్టర్ వెంకట్‌ ప్రభు బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్‌లో ఛాయ్‌ తాగుతున్న స్టిల్ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఇంతకీ విజయ్‌ అండ్ వెంకట్‌ ప్రభు టీం ఇప్పుడెక్కడుందనే కదా మీ డౌటు. బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ టర్కీ. ప్రస్తుతం షూటింగ్ కోసం టర్కీలో లొకేషన్లను వేటాడే పనిలో ఉంది వెంకట్ ప్రభు టీం. ఈ సందర్భంగా అక్కడి ఓ చారిత్రక కట్టడం ప్రాంగణంలో చెట్టు కింద కూర్చొని ఛాయ్‌ తాగుతున్న స్టిల్ ఇప్పుడు నెటిజన్లను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. మొత్తానికి వెంకట్‌ ప్రభు విజయ్‌ సినిమాపై చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా కనిపిస్తూ.. ఈ సారి గట్టి ప్లానే వేశాడని తాజా స్టిల్‌తో చెప్పకనే చెబుతున్నాడు.

దళపతి 68లో మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ప్రశాంత్‌, ప్రభుదేవా, స్నేహ, లైలా, యోగిబాబు మిక్ మోహన్‌, జయరాం ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో విజయ్ డ్యుయల్ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఏజీఎస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ఛాయ్‌ తాగుతూ..

Yesterday Producer Madam at Istanbul, today director sir in Turkey. VP Sir is cooking 😉#Thalapathy68 @actorvijay @vp_offl pic.twitter.com/U5aKoOMEZ5 — Kollywood Ka Baap 🔥🧊 (@kollywoodkabaap) November 26, 2023

అర్చనతో డైరెక్టర్‌ వెంకట్‌ ప్రభు సెల్ఫీ..

Happiest bday to our mad genius @vp_offl. Here is wishing you the best of everything . To many more crazy shoot days and schedules for #Thalapathy68 ( Update : Major Action Block being shot in Thailand and yesterday was a night shoot so @vp_offl gets a holiday on his bday 😂) pic.twitter.com/fBVgUv5zo0

— Archana Kalpathi (@archanakalpathi) November 7, 2023

చెన్నై ఎయిర్‌పోర్టులో విజయ్‌..

. @actorvijay went to #Thailand for the shooting of #Thalapathy68 with heavy security ( Armed Forces ) – The first phase of the film has been completed. After a break of 2 weeks, the 2nd phase/Schedule of shooting is underway in Thailand. The crew is already in Thailand. After… pic.twitter.com/rWM2TQWcgL — Arun Vijay (@AVinthehousee) November 3, 2023

#Thalapathy68 – Does this look need a De-Aging technology..❓ pic.twitter.com/4UDHOylqHd

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) October 17, 2023

Jayaram – Thalapathy Vijay combination scenes in #Thalapathy68 🤝, shoot going on… pic.twitter.com/7pSxwOYRaz

— AB George (@AbGeorge_) October 17, 2023

దళపతి 68 ఈవెంట్‌ అప్‌డేట్..

#Thalapathy68 : Pooja Done⭐ • Full Fledged Shoot Starts From Tomorrow (OCTOBER 3)🔥

• Shoot Starts With Song Portion Using AI Technology😎

• To Show Young #ThalapathyVijay ❤️

• Pooja Video & Still Will Be Released After Release Of #LEO 🤝🏾#YuvanShankarRaja | #VenkatPrabhu — Saloon Kada Shanmugam (@saloon_kada) October 2, 2023

లాస్‌ ఏంజెల్స్‌లో విజయ్..

ఎయిర్‌పోర్టులో విజయ్‌..

Thalapathy Tharisanam 💙#ThalapathyVijay & the #Thalapathy68 team, accompanied by @vp_offl & @archanakalpathi, arrived at Los Angeles International Airport ✈️ (LAX) at 12:30 AM today. They traveled from Chennai to Los Angeles via Singapore & Tokyo on Singapore Airlines Flight. pic.twitter.com/HgzLX5FHGW — KARTHIK DP (@dp_karthik) August 30, 2023