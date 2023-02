February 2, 2023 / 06:57 PM IST

సెట్స్‌పైకి వెళ్లకముందే బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ ప్రకటనలతో అభిమానులకు ఊపిరాడకుండా చేస్తున్నాడు విజయ్‌ (Vijay). లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న దళపతి 67 (Thalapathy 67)కు సంబంధించి ఇప్పటికే పూజా కార్యక్రమం పూర్తయింది. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్‌దత్‌, యాక్షన్‌ కింగ్ అర్జున్‌, త్రిషతోపాటు పలువురు నటీనటులు ఈ ప్రాజెక్ట్‌తో భాగస్వామ్యం అయ్యారు.

కాగా ఇప్పుడు మరో వార్త బయటకు వచ్చింది. దళపతి 67 డిజిటల్‌, శాటిలైట్‌ రైట్స్‌ భారీ మొత్తానికి అమ్ముడుపోయాయి. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం నెట్‌ఫ్లిక్స్ డిజిటల్ రైట్స్ ను దక్కించుకోగా.. సన్‌ టీవీ శాటిలైట్‌ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సెవెన్‌ స్క్రీన్‌ స్టూడియో ట్వీట్ చేసింది.

ఈ చిత్రంలో ప్రియా ఆనంద్‌, మన్సూర్ అలీఖాన్‌, గౌతమ్ వాసు దేవ్‌మీనన్‌, మిస్కిన్‌, మాథ్యూ థామస్‌, సాండీ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. డైరెక్టర్ లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌, రత్నకుమార్‌, ధీరజ్‌ వైడీ ఈ చిత్రానికి డైలాగ్స్‌ అందిస్తున్నారు. అన్బరివ్‌ యాక్షన్‌ కొరియోగ్రఫర్‌. మాస్టర్ తర్వాత లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌-విజయ్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తుండటంతో దళపతి 67పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.

దళపతి 67 సర్‌ప్రైజ్..

