November 3, 2023 / 03:02 PM IST

Thalaivar 171 | జైల‌ర్ వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ హిట్ త‌ర్వాత సూపర్‌స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడు. ఇప్పటికే తలైవా 170 (Thalaivar 170) తో రజినీ బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ షూటింగ్ దశలో ఉంది. మరోవైపు లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (lokesh kanagaraj) దర్శకత్వంలో తలైవా 171 (Thalaivar 171)కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశాడు రజినీకాంత్‌. ఖైదీ, విక్రమ్‌ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలను ఇండస్ట్రీకి అందించిన లోకేశ్‌ కనగరాజ్-రజినీకాంత్‌ కాంబోలో రాబోతున్న ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందోనని అంతా ఎక్జయిటింగ్‌గా చర్చించుకుంటున్నారు. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ మూవీ నుంచి ఒక సాలిడ్ న్యూస్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది.

ఈ సినిమాలో రజినీని ఢీ కొట్టే విలన్ గురించి ఓ వార్త సోష‌ల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తుంది. తలైవర్ 171లో విల‌న్‌గా కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో రాఘవా లారెన్స్‌ (Raghava Lawrence) నటిస్తున్నాడని స‌మాచారం. అయితే ఇప్పటివరకు ఈ న్యూస్‌పై అధికారికంగా సమాచారం లేదు. కానీ త్వరలోనే మూవీ టీం నుంచి అఫీషియల్ అనౌన్స్‌మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. చేయనుంది.

BIG NEWS: Raghava Lawrence to play villain in #Thalaiavar171 directed by Lokesh Kanagaraj. pic.twitter.com/tjPAFcUj1S

— LetsCinema (@letscinema) November 3, 2023