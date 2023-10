October 4, 2023 / 12:53 PM IST

Thalaivar 170 Movie | దాదాపు పుష్కర కాలం తర్వాత జైలర్‌తో రజనీ భీభత్సమైన హిట్టు కొట్టాడు. హిట్టంటే మళ్లీ ఆశా మాశీ హిట్టు కాదు. కొడితే ఏకంగా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర ఆరొందల కోట్ల రీ సౌండ్‌ వినిపించింది. రోబో తర్వాత ఆ స్థాయి హిట్టు పడలేదే అని నిరాశలో ఉన్న తలైవా ఫ్యాన్స్‌కు చొక్కాలు చింపుకునే రేంజ్‌ బొమ్మ పడింది. రజనీకి సరైన కథ పడితే అవుట్‌ పుట్‌ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందోనని జైలర్‌తో స్పష్టమైంది. ముఖ్యంగా రజనీ సినిమాలకు తెలుగునాట హౌజ్‌ ఫుల్ బోర్డ్‌లు చూసి ఎన్నో ఏళ్లయింది. 2.ఓ, కబాలి, పేట వంటి సినిమాలు బాగానే ఆడినా.. కమర్షియల్‌గా పెద్దగా సక్సెస్‌ కాలేకపోయాయి. దాంతో రజనీ క్రేజ్‌ అంతకంతకూ పడిపోతూ వచ్చింది. అయితే ఇన్నాళ్లు తగ్గుతూ వచ్చిన మార్కెట్‌ను జైలర్‌తో మళ్లీ పుంజుకునేలా చేసుకున్నాడు తలైవా.

ప్రస్తుతం అదే జోరులో T.G.జ్ఞానవేల్‌తో చేయబోయే తదుపరి సినిమాను పట్టాలెక్కించాడు. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్‌ స్టార్ట్‌ అయినట్లు మేకర్స్‌ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు సూపర్ స్టార్‌ క్లాస్సీ లుక్‌ను కూడా రిలీజ్‌ చేశారు. ఇక ఈ మధ్య కాలంలో షూటింగ్‌ నుంచి సినిమాపై ఓ రేంజ్‌లో అంచనాలు పెంచేసిన సినిమా ఏదైనా ఉందంటే అది ఈ సినిమానే. రోజుకో కాస్ట్‌ను రివీల్‌ చేస్తూ అంతకంతకూ సినిమాపై ఎక్సట్‌పెక్టేషన్స్ పెంచుకుంటూ వస్తున్నారు. అమితాబ్‌, రానా దగ్గుబాటి, మంజు వారియర్‌, ఫాహద్‌ ఫాజిల్‌ ఇలా సౌత్‌లోని పలు ఇండస్ట్రీల నుంచి స్టార్‌ కాస్ట్‌ను తీసుకుని సినిమా స్కేల్‌ను పెంచారు.

ఇక జైభీమ్‌ తర్వాత T.G.జ్ఞానవేల్ తెరకెక్కిస్తున్న సినిమా కావడంతో అందరిలోనూ అమితాసక్తి నెలకొంది. ఈ సినిమా కూడా సందేశాత్మకంగానే ఉంటుందట. అయితే దానికి రజనీ స్వాగ్‌ను కూడా యాడ్ చేసి ఊహించని రేంజ్‌లో సినిమాను తీయబోతున్నారట. లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై సుభాస్కరణ్‌ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. జైలర్‌తో ఊరమాస్‌ మ్యూజిక్‌ ఇచ్చిన అనిరుధ్ రవిచందర్‌ ఈ సినిమాకు కూడా సంగీతం అందించనున్నాడు. ఇక ఈ సినిమా షూటింగ్‌ను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి వచ్చే ఏడాది ద్వితియార్థంలో రిలీజ్‌ చేయాలని సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

Lights ☀️ Camera 📽️ Clap 🎬 & ACTION 💥

With our Superstar @rajinikanth 🌟 and the stellar cast of #Thalaivar170🕴🏼 the team is all fired up and ready to roll! 📽️

Hope you all enjoyed the #ThalaivarFeast 🍛 Now it's time for some action! We'll come up with more updates as the… pic.twitter.com/gPUXsPmvEQ

— Lyca Productions (@LycaProductions) October 4, 2023