October 11, 2023 / 03:32 PM IST

Leo Movie | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘లియో’ (Leo.. Bloody Sweet). త్రిష హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండ‌గా.. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇక ఈ సినిమా అక్టోబర్ 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఇదిలా ఉంటే విజయ్ అభిమానులకు ఒక స‌ర్‌ప్రైజ్ న్యూస్ వ‌చ్చింది.

ఈ సినిమా త‌మిళ వెర్ష‌న్‌కు సంబంధించి మంచి ఓపెనింగ్స్ రాబట్టుకునేందుకు సినిమా యూనిట్ బెనిఫిట్ షోలకు అనుమతి కోరగా.. త‌మిళనాడు ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించి 5 ఆటలు ప్రదర్శించేందుకు అనుమతిచ్చింది. అక్టోబ‌ర్ 19 నుంచి 24 వ‌ర‌కు ‘లియో’ సినిమా 5 షోల‌కు అనుమతిస్తూ త‌మిళనాడు ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది. ఇక దళపతి విజయ్ సరసన త్రిష హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ సినిమా విడుదల కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో త‌మిళనాడు ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో సినిమా భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించే అవకాశం ఏర్పడింది.

#LEO 5 Shows per day has been Permitted by TN Government 🔥😎 #LeoFDFS @actorvijay @anirudhofficial @Dir_Lokesh @MrRathna @Jagadishbliss pic.twitter.com/EFoYXPWonW

BIG NEWS! TN Govt issues a GO for 5 shows per day for 6 days from October 19th to 24th..

Advantage #LEO pic.twitter.com/CYy2I2kmaj

— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 11, 2023