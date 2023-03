Ajith Kumar’s Father | తమిళ హీరో అజిత్‌ తండ్రి మృతి.. నివాళులు అర్పించిన కమలాహాసన్‌, విజయ్‌ దళపతి

March 24, 2023 / 05:26 PM IST

చెన్నై: తమిళ హీరో అజిత్‌ కుమార్‌ తండ్రి పీ సుబ్రమణియం (85) ఇవాళ ఉదయం చెన్నైలోని తన నివాసంలో కన్నుమూశారు. వృద్ధాప్య సంబంధ అనారోగ్య కారణాలతో ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. చెన్నైలోనే ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు వారు వెల్లడించారు. కాగా, సుబ్రమణియం మృతి నేపథ్యంలో సినీ, రాజకీయరంగ ప్రముఖులు, బంధుమిత్రులు, అజిత్‌ అభిమానుల నుంచి సంతాప సందేశాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

స్టార్‌ హీరో కమలాహాసన్‌ సోషల్ మీడియా ద్వారా సుబ్రమణియంకు నివాళులు అర్పించారు. ‘సోదరుడు అజిత్‌కుమార్‌ తండ్రి సుబ్రమణియం మరణవార్త నన్ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. తండ్రిని కోల్పోయిన అజిత్‌కుమార్‌కు, ఆయన కుటుంబసభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా’ అని తమిళంలో కమలాహాసన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

మరో తమిళ సూపర్‌స్టార్‌ విజయ్‌.. స్వయంగా అజిత్‌ నివాసానికి వెళ్లి ఆయన తండ్రి భౌతికకాయానికి నివాళులు అర్పించారు. అజిత్‌ ఇంటికి విజయ్‌ వెళ్లినప్పటి దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

అదేవిధంగా అలనాటి నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు ఆర్‌ శరత్‌కుమార్‌, మరో నటుడు జీఎం సుందర్‌, ఇతర నటులు ప్రసన్న, సిలంబరాసన్‌ తదితరులు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా సుబ్రమణియం మృతికి సంతాపం ప్రకటించారు.

My deepest condolences to Mr. Ajith Kumar and his family during this difficult time. May you find comfort in the memories you shared with your loved one, and may they rest in peace. pic.twitter.com/1nbB1lnGye

— GM Sundar (@GMSundar_) March 24, 2023