August 1, 2023 / 03:46 PM IST

Taapsee Pannu | గ్లామరస్‌ రోల్స్‌తో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఢిల్లీ భామ తాప్సీ పన్ను (Taapsee Pannu). ఝుమ్మంది నాదం సినిమాతో తొలిసారి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరిసిన ఈ బ్యూటీ.. ఆ తర్వాత పర్‌ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ పాత్రలతో తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ వన్ ఆఫ్‌ ది బిజీయెస్ట్ హీరోయిన్‌గా మారింది. కంటెంట్‌ ఓరియెంటెడ్‌ సినిమాలపై ఫోకస్‌ పెడుతూ.. సక్సెస్‌ ఫుల్‌గా కెరీర్‌ సాగిస్తున్న తాప్సీ పుట్టినరోజు (Birthday) నేడు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు, ఫాలోవర్లు, మూవీ లవర్స్‌, కోస్టార్లు బర్త్ డే విషెస్‌ తెలియజేస్తున్నారు.

అక్షయ్‌కుమార్ అండ్ ఫ్యాన్స్ టీం తాప్సీ పన్నుతో కేక్‌ కట్‌ చేయించి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్న త్రోబ్యాక్ స్టిల్స్ షేర్ చేస్తూ.. విషెస్‌ తెలియజేశారు. ప్రొఫెషనల్ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీగా ఉండే తాప్సీ టైం దొరికితే చాలు వెకేషన్‌ ప్లాన్ చేస్తుంటుంది. రీసెంట్‌గా తాప్సీ మరో వెకేషన్‌ ట్రిప్‌ వేసింది. గర్ల్‌ గ్యాంగ్‌తో కలిసి సముద్రతీర అందాలు ఆస్వాదిస్తూ.. ఛిల్‌ అవుట్‌ అయింది. న్యూయార్క్‌, సాన్‌ డియాగో, లాస్ ఏంజెల్స్‌, మియామిలో షికారు చేసింది తాప్సీ .

లాస్ ఏంజెల్స్‌లోని ఐకానిక్‌ వార్నర్ బ్రోస్ స్టూడియోస్‌ను సందర్శించింది. బర్త్‌ డే సందర్భంగా తాప్సీ పన్ను వింటేజ్‌ స్టైల్‌ ఫొటోలు కొన్ని నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం హిందీలో మూడు సినిమాలు చేస్తోంది తాప్సీ.

Happy birthday #TaapseePannu 💖🎂 Behalf of @akshaykumar sir all fan God bless you ❣️ #HappyBirthdayTaapseePannu #AkshayKumar #HappyBirthday pic.twitter.com/0ThB9YMffM

On #TaapseePannu‘s birthday today, let’s take a tour of her vintage-style home: https://t.co/jZ0Edmwo8k pic.twitter.com/4yUx3s3GKZ

— GQ India (@gqindia) August 1, 2023