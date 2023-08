August 29, 2023 / 11:58 AM IST

Mark Antony | తెలుగు, తమిళం సుపరిచితుడైన విశాల్‌ (Vishal) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం మార్క్‌ ఆంటోనీ (Mark Antony). యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి అధిక్‌ రవిచంద్రన్‌ (Adhik Ravichandran) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఎస్‌జే సూర్య (SJ Surya), సెల్వ రాఘవన్‌ (Selva Raghavan), సునీల్‌ (Sunil) ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కాగా.. నేడు విశాల్ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా మేక‌ర్స్ విశాల్‌కు బ‌ర్త్‌డే సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు.

పుట్టినరోజు సందర్భంగా మార్క్‌ ఆంటోనీ నుంచి మేక‌ర్స్ విశాల్ గ్లింప్స్ విడుద‌ల చేశారు. ర‌గ్గ‌డ్, మాస్ లుక్‌లో ఉన్న ఈ గ్లింప్స్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విశేషంగా ఆక‌ట్టుకుంటుంది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 15న ప్ర‌పంచవ్యాప్తంగా విడుద‌ల కానుంది.

Here is our Surprise Glimpse of #MarkAntony – Wishing @VishalKOfficial a wonderful birthday today !!#HBDVishal #HappyBirthdayVishal#MarkAntonyFromSep15 pic.twitter.com/KjHy54SzMI

— Vishal Film Factory (@VffVishal) August 29, 2023