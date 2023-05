Suriya | నువ్వు ఒక ధ్రువతారవు.. అభిమాని మృతి పట్ల హీరో సూర్య భావోద్వేగం

May 20, 2023 / 03:51 PM IST

Suriya | అమెరికా (America) టెక్సాస్‌లోని ఓ షాపింగ్‌ మాల్‌ (Texas mall shooting)లో ఇటీవల జరిగిన కాల్పుల్లో హైదరాబాద్‌ (Hyderabad)కు చెందిన తాటికొండ ఐశ్వర్య (27) (Aishwarya Thatikonda) అనే యువతి మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. కుమార్తె మృతితో ఆ కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. అయితే, ఐశ్వర్య తమిళ స్టార్‌ హీరో సూర్య (Suriya)కు వీరాభిమాని. ఈ విషయం తెలుసుకున్న సూర్య తీవ్ర భావోద్వేగానికి (emotional ) గురయ్యారు. ఐశ్వర్య మృతి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె ఫొటో వద్ద పుష్పగుచ్ఛం ఉంచి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు.

ఈ మేరకు ఐశ్వర్య కుటుంబానికి ఓ లేఖ రాశారు. ‘మాటలు రావడం లేదు. మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని ఎలా ఓదార్చాలో కూడా నాకు తెలియడం లేదు. టెక్సాస్‌లో జరిగిన భయంకరమైన కాల్పుల ఘటనలో మీ కుమార్తె ఐశ్వర్య మరణించడం చాలా బాధాకరం. ఇది దురదృష్టకరమైన సంఘటన. ఆమె ఎప్పుడూ మీ జ్ఞాపకాల్లోనే ఉంటుంది’ అంటూ ఐశ్వర్య తల్లిదండ్రులను ఓదార్చే ప్రయత్నం చేశారు. అదేవిధంగా ‘ఇవి నీ మరణానికి నివాళిగా రాస్తున్న అక్షరాలు కావు. నువ్వు అసలైన హీరోవి. నీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులకు నువ్వు ఒక ధ్రువతారవు. నువ్వు పంచిన ప్రేమ, నీ చిరునవ్వు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో నిలిచే ఉంటుంది’ అని సూర్య రాసుకొచ్చారు.

• Heartrending Words From @Suriya_Offl , Grieving The Loss Of #Aishwarya (A Passionate Fan Of #Suriya Anna, Was Shot In The Allen Mall Shooting In Texas) And Writing An Emotional Letter To The Family. pic.twitter.com/oUtbO9lwFN

