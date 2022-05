May 27, 2022 / 09:57 AM IST

కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ బాలా (Bala), స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya)కాంబినేష‌న్ అంటే బాక్సాపీస్ షేక‌వ్వాల్సిందే. ఈ ఇద్ద‌రి కాంబినేష‌న్‌లో సినిమా వ‌స్తుందంటే చాలు అభిమానులు, మూవీ ల‌వ‌ర్స్ కు పండ‌గే. అయితే సూర్య‌, బాలా మ‌రోసారి సినిమా చేస్తుండ‌గా..ఈ సినిమా నిలిచిపోయిందా అంటూ పుకార్లు నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోన్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ వార్త‌ల‌పై క్లారిటీ ఇచ్చాడు సూర్య‌. ఈ మేర‌కు ఓ ట్వీట్ కూడా చేసి పుకార్ల‌కు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాడు.

బాలాతో ఓ సినిమా లొకేష‌న్‌లో ఉన్న‌పుడు తీసిన ఫొటోను షేర్ చేస్తూ..బాలాతో సెట్స్ లోకి తిరిగి రావాల‌ని ఎదురుచూస్తున్నా..అంటూ ట్వీట్ పెట్టాడు. ఈ ట్వీట్‌తో బాలాతో చేస్తున్న‌ సినిమా ఏం ఆగిపోలేదని ప‌రోక్షంగా చెప్పేశాడు సూర్య‌. సూర్య 41వ (Suriya 41) ప్రాజెక్టుగా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రంలో రాజ‌శేఖ‌ర్ పాండియ‌న్ కీ రోల్ పోషిస్తున్నాడు. ఉప్పెన ఫేం కృతిశెట్టి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ చేస్తోంది. 2డీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యాన‌ర్‌పై తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్ర‌కాశ్ కుమార్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు.

మ‌రోవైపు సూర్య స్టార్ యాక్ట‌ర్ క‌మ‌ల్ హాస‌న్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తున్న విక్ర‌మ్‌లో కీలక పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. దీంతోపాటు మాధ‌వ‌న్ స్వీయ‌ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో టైటిల్ రోల్ చేస్తున్న రాకెట్రీ..ది నంబియార్ ఎఫెక్ట్‌లో గెస్ట్ గా క‌నిపించ‌బోతున్నాడు.

Waiting to be back on sets…!! #Suriya41 pic.twitter.com/enuJ5MNbZJ

— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) May 26, 2022