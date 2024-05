Suriya 44 | అండమాన్‌లో యాక్షన్‌.. ట్రెండింగ్‌లో సూర్య 44 నయా విజువల్స్‌

Suriya 44 | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya) నటిస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి సూర్య 44 (Suriya 44). ఈ మూవీ షూటింగ్‌ జూన్ 2 నుంచి అండమాన్ ఐలాండ్‌లో షురూ కానుందంటూ ఇప్పటికే ఓ వార్త నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇదే విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించాడు కార్తీక్ సుబ్బరాజు.

May 30, 2024 / 08:54 PM IST

Suriya 44 | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya) నటిస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి సూర్య 44 (Suriya 44). కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ కార్తీక్ సుబ్బరాజు (Karthik Subbaraju) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

అండమాన్‌లోని పోర్ట్ బ్లెయిర్‌లో యాక్షన్‌కు ప్రిపరేషన్‌.. జూన్‌లో మొదలవుతుంది. షూటింగ్‌ లొకేషన్‌లో జరుగుతున్న పనులకు సంబంధించిన వీడియోను షేర్‌ చేశాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ పూజాహెగ్డే హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. పాపులర్ మలయాళ నటుడు జోజు జార్జ్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి సైంధవ్‌ ఫేం సంతోష్ నారాయణన్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్ గ్రౌండ్ అందిస్తున్నాడు.

ఈ మూవీ తిరు, 24, పేటా ఫేం సినిమాటోగ్రఫర్‌ ఈ చిత్రానికి డీవోపీ కావడంతో అంచనాలు భారీగా నెలకొన్నాయి. సూర్య 44 పీరియాడిక్‌ వార్‌ అండ్ లవ్‌ నేపథ్యంలో ఉండనుందని కోలీవుడ్ సర్కిల్ సమాచారం‌. ఈ చిత్రాన్ని 2025 పొంగళ్‌ కానుకగా విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రాన్ని సూర్య హోంబ్యానర్ 2డీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ నిర్మించ‌నున్నారు.

సూర్య 44 నయా విజువల్స్‌..

సూర్య 44 యాక్టర్లు ఎవరంటే..?

#Suriya44 💥 Suriya – Pooja Hegde – Joju George. Music – Santhosh Narayanan Direction – Karthick Subbaraj. Shoot Begins June 2 in Andaman Island. pic.twitter.com/kKUzWa993O — Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) May 17, 2024

సూర్య 44 క్రేజీ న్యూస్..

#Suriya44 Movie Update ✅ – The shooting of the film is scheduled to begin on June 17.💥

– #SanthoshNarayanan will compose music for this film.💞

– Cinematographer #Thiru (24, Petta) to do DOP for the film. 🔒

– This film will also be a periodic war and love film 📸#Kanguva |… pic.twitter.com/rtXlRodKOK — Movie Tamil (@MovieTamil4) April 21, 2024

Executive producer “Ashok” About #Suriya44 👏

– Project was finalized in a short Time 💥

– Shoot will kick-start immediately

– Cast & crew, Music director will be Finalized by @karthiksubbaraj

– Expect this film to be a multi-starrer as well.

– #KarthikSubbaraj has already… pic.twitter.com/IuMkskuW4V

— Movie Tamil (@MovieTamil4) March 29, 2024

