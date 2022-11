November 28, 2022 / 01:05 PM IST

Super Star Rajinikanth | ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో రీ-రిలీజ్‌ల హవా నడుస్తుంది. స్టార్‌ హీరోల బర్త్‌డేలు అయిన, స్టార్‌ హీరోలు నటించిన సినిమాలు పది, ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా 4K ప్రింట్‌తో రీ-రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు. గత రెండు,మూడు నెలల నుండి ఈ ట్రెండ్ మరింత జోరు అందుకుంది. ఇప్పటికే టాలీవుడ్‌లో ఇలా మూడు, నాలుగు సినిమాలు రిలీజై మంచి కలెక్షన్‌లు కూడా సాధించాయి. కాగా ఇప్పుడు సూపర్‌ స్టార్‌ రజనీకాంత్‌ నటించిన బాబా రి-రిలీజ్‌కు సిద్ధమైంది. బాబా సినిమా 2002లో రిలీజైంది. నరసింహా వంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌ తర్వాత మూడేళ్లు గ్యాప్‌ తీసుకుని రజనీ ఈ చిత్రాన్ని చేశాడు.

ఈ చిత్రం అప్పట్లో అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన సినిమాగా రికార్డు క్రియేట్‌ చేసింది. భారీ అంచనాల నడుమ రిలీజైన ఈ చిత్రం మొదటి రోజు నుండి డివైడ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుని డిస్ట్రిబ్యూటర్‌లకు నష్టాల్ని తెచ్చిపెట్టింది. కాన్సెప్ట్‌ కొత్తదే అయినా, కథనం బోరింగ్‌గా ఉండటంతో ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని తిరస్కరించారు. కాగా ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత ఈ సినిమాను రీ-రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా రీ-రిలీజ్‌ వెర్షన్‌లో కొన్ని కొత్త సీన్స్‌ను యాడ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఆ సీన్స్‌కు సంబంధించిన డబ్బింగ్‌ను సూపర్‌స్టార్ పూర్తి చేశాడు.

సురేష్‌ కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో రజనీకి జోడీగా మనీషా కొయిరాల నటించింది. ఏ.ఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని లోటస్‌ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్‌పై రజనీ స్వీయ నిర్మాణంలో తెరకెక్కించాడు.

#BabaIsBack!

There has been an unprecedented craze among fans, media, film trade ever since the news of #Superstar @rajinikanth’s #Baba's re-release plans.

Latest we hear is #Superstar has dubbed for new scenes & @arrahman has requested for a preview of new edit to upgrade it! pic.twitter.com/plMJrAMNNG

— Sreedhar Pillai (@sri50) November 28, 2022