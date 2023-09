Sunny Leone | సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో గణేశుడి సన్నిథిలో సన్నీలియోన్‌

September 22, 2023 / 02:54 PM IST

Sunny Leone | తన క్రేజీ లుక్స్‌తో వరల్డ్‌వైడ్‌గా సూపర్ పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది సన్నీలియోన్‌ (Sunny Leone‌). కెనడాలో పుట్టిన ఈ హాట్ బ్యూటీ ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చి కోట్లాదిమంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ సంపాదించుకుంది. సోషల్‌ మీడియాలో హాట్‌ హాట్ బికినీలో దర్శనమిచ్చే సన్నీలియోన్‌కు భారతీయ సంప్రదాయాలంటే చాలా ఇష్టమని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. అప్పుడప్పుడు సన్నీలియోన్ వేసుకునే దుస్తులతో ఈ విషయం అర్థమవుతోంది.

ఈ బ్యూటీ తాజాగా భారతీయ సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో మెరిసిపోతూ గణేశ్‌ చతుర్థి ఉత్సవాల్లో పాల్గొంది. ముంబై లాల్‌బాగ్‌లోని Lalbaugcha Raja గణేశుడిని దర్శించుకుంది. గులాబీ రంగు డ్రెస్‌లో తన భర్త డానియల్ వెబర్‌తో గణనాథుడికి పూజలు నిర్వహించింది. సన్నీలియోన్‌ చూసేందుకు జనాలు పెద్ద సంఖ్యలో పోటీ పడ్డారు. సన్నీలియోన్‌ ఓ వైపు వర్షం పడుతున్నా లెక్కచేయకుండా గణేశుడి దగ్గరకు నడుచుకుంటూ వచ్చి.. దర్శనం చేసుకున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

2012లో జిస్మ్‌ 2తో ఇండియన్ సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరిసిన సన్నీలియోన్‌ తెలుగు, తమిళం, మరాఠీ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో నటించింది. ఈ భామ ప్రస్తుతం మలయాళం, కన్నడలో ఒక్కో సినిమాతోపాటు తమిళంలో రెండు, హిందీలో మూడు సినిమాలు చేస్తోంది.

గణేశుడి సన్నిథిలో సన్నీలియోన్‌..

##WATCH | Actor Sunny Leone and her husband seek blessing from Lord Ganpati at Mumbai’s Lalbaugcha Raja Sarvajanik Ganeshotsav Mandal pic.twitter.com/cGPg3dphph

— ANI (@ANI) September 22, 2023