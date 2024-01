Ooru Peru Bhairavakona | ఊరు పేరు భైరవకోన హమ్మ హమ్మ సాంగ్‌కు సూపర్ క్రేజ్‌.. ఎన్ని వ్యూస్‌ వచ్చాయంటే..?

January 31, 2024 / 09:45 PM IST

Ooru Peru Bhairavakona | టాలీవుడ్‌ మూవీ లవర్స్‌ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ ఊరు పేరు భైరవకోన (Ooru Peru Bhairavakona). వీఐ ఆనంద్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో సందీప్ కిషన్ (Sundeep Kishan)‌, వర్ష బొల్లమ్మ హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే మ్యూజికల్‌ బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలువడం పక్కా అయిపోయినట్టేనని తాజా అప్‌డేట్‌ మరోసారి రుజువు చేస్తోంది. ఇప్పటికే ఫస్ట్ సింగిల్‌ నిజమే నే చెబుతున్నా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతూ అందరినీ ఇంప్రెస్ చేస్తోంది.

తాజాగా మరో సాంగ్‌ రెండో సింగిల్‌ హమ్మ హమ్మ (Humma Humma) సాంగ్‌ కూడా ఇదే ట్రెండ్‌ కొనసాగిస్తోంది. ఈ పాట యూట్యూబ్‌లో 15 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్‌లో టాక్‌ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో వ్యూస్‌ మరింత పెరిగే చాన్స్ పుష్కలంగా ఉందని క్లారిటీ వచ్చేసినట్టే. ఇటీవలే మేకర్సే్ హమ్మ హమ్మ సాంగ్ మేకింగ్ స్టిల్స్‌ను విడుదల చేయగా నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఈ మూవీకి శేఖర్ చంద్ర మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌. ఈ మూవీని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ అనిల్‌ సుంకర సమర్పణలో రాజేశ్‌ దండా నిర్మిస్తున్నారు. టైగర్‌ తర్వాత సందీప్‌ కిషన్‌, వీఐ ఆనంద్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న రెండో సినిమా కావడంతో సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్లలోకి వస్తుందా..? అని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సారి ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్‌తో వస్తున్న వీఐ ఆనంద్‌ ప్రేక్షకులను ఎలా ఇంప్రెస్‌ చేస్తాడనేది చూడాలి మరి. ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 16న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

