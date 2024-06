June 19, 2024 / 04:27 PM IST

Sundeep kishan | ‘ఊరుపేరు భైరవకోన’ సినిమాతో ఈ ఏడాది హిట్ కొట్టాడు టాలీవుడ్ హీరో సందీప్ కిష‌న్. వి.ఐ.ఆనంద్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం ఫిబ్ర‌వ‌రి 16న విడుద‌లై రూ.40 కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. అయితే ఈ సినిమా అనంత‌రం మ‌రో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేశాడు సందీప్. మాస్ మ‌హారాజ ర‌వితేజకు ధ‌మ‌కాతో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌ను అందించాడు ద‌ర్శ‌కుడు త్రినాధ రావు నక్కిన. అయితే త్రినాధ్‌తో త‌న త‌ర్వాతి ప్రాజెక్ట్ చేయ‌బోతున్నాడు సందీప్. ఏస్‌కే30గా రాబోతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ నేడు అధికారికంగా షూటింగ్ ప్రారంభించింది. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు.

ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, హాస్య మూవీస్ బ్యానర్లపై వస్తున్న సినిమా ఇది. పూర్తిస్థాయి ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని రాజేష్ దండా నిర్మిస్తుండగా, బాలాజీ గుత్తా సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించనున్నారు. ఏకే ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై అనీల్ సుంకర సమర్పిస్తున్నారు. ధమాకా తర్వాత రచయిత ప్రసన్న కుమార్ బెజవాడ.. ఈ సినిమాకు కూడా కథ, స్క్రీన్‌ప్లే డైలాగ్స్ అందిస్తున్నాడు. సందీప్ కిషన్ క్యారెక్టరైజేషన్ గత చిత్రాల కంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. రావు రమేష్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాకు లియోన్ జేమ్స్ సంగీత దర్శకుడు.

#SK30 SHOOT BEGINS💥

The magical combination of @sundeepkishan and @TrinadharaoNak1‘s #SK30 regular shoot kicks off today in Hyderabad.🎉

Get ready for a heartwarming family entertainer filled with love and emotions coming to the big screens soon❤️‍🔥#SK30SandadiShuru ✨… pic.twitter.com/u4ry8ajonD

— AK Entertainments (@AKentsOfficial) June 19, 2024