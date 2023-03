Ravanasura | రావణాసుర ప్రమోషన్స్‌ టైం.. బోనులో రవితేజ, సుధీర్ వర్మ

March 19, 2023 / 08:25 PM IST

టాలీవుడ్‌ మాస్ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja) నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి రావణాసుర (Ravanasura). సుధీర్‌ వర్మ (Sudheer Varma) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే మేకర్స్ విడుదల చేసిన రావణాసుర టీజర్‌, ఆంథెమ్‌ సాంగ్స్ నెట్టింట హల్ చల్‌ చేస్తున్నాయి. ఏప్రిల్‌ 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుండగా.. ఈ నేపథ్యంలో రవితేజ టీం ప్రమోషన్స్ తో బిజీగా ఉంది. ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా రవితేజ, సుధీర్‌ వర్మ బోనులో పెట్టి విచారిస్తోంది యాంకర్‌ సుమ.

ఇంతకీ రావణాసుర సినిమాలో జరిగే క్రైం గురించి విచారిస్తుందా..? లేదంటే వేరే విషయాలపై ఆరా తీస్తుందా..? అనేది తెలియాలంటే ఇంటర్వ్యూ విడుదలయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. రవితేజ, సుధీర్ వర్మ టీం ఇప్పటికే ఇంటర్వ్యూలతో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. రావణాసుర ప్రమోషనల్‌ ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో అనూ ఎమ్మాన్యుయేల్‌, పూజిత పొన్నాడ, దక్షా నగార్కర్‌, ఫరియా అబ్దుల్లా, మేఘా ఆకాశ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. రావణాసురలో సుశాంత్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు.

రావణాసుర అభిషేక్ పిక్చర్స్‌, రవితేజ టీమ్‌ వర్క్స్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా తెరకెక్కుతుంది. రావణాసురలో రావు రమేశ్‌, మురళీ శర్మ, సంపత్‌ రాజ్‌, నితిన్‌ మెహతా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. రావణాసుర చిత్రాన్ని 2023 మరోసారి తాజా లుక్‌తో తెలియజేశారు. ఈ చిత్రానికి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్‌- భీమ్స్‌ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు.

కోర్టు బోనులో రవితేజ, సుధీర్ వర్మ..

Mass Maharaja @RaviTeja_offl & Dynamic director @sudheerkvarma being questioned by one and only @ItsSumaKanakala about #Ravanasura 🔥 🔥

Concept interview Out Soon 🙌🤩

Stay tuned 😎#RavanasuraOnApril7 @iamsushanthA @AbhishekPicture @RTTeamWorks pic.twitter.com/aKjE1hbc4r

— ABHISHEK PICTURES (@AbhishekPicture) March 19, 2023