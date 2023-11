November 10, 2023 / 10:57 AM IST

Suriya 43 | కోలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya) కంగువ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమా విడుదల కాకముందే సూర్య43 అంటూ మ‌రో సినిమా మొద‌లుపెట్టారు. ఆకాశం నీ హద్దురా(Aaksham Nee Haddura) ఫేం డైరెక్టర్ సుధాకొంగర (Sudha Kongara)తో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు సూర్య. రీసెంట్‌గా దీనికి సంబంధించిన‌ సూర్య 43 (Suriya 43) అనౌన్స్‌మెంట్‌ వీడియోను షేర్ చేశారు మేక‌ర్స్. కాగా ఈ వీడియోలో సినిమాలో నటించననున్న స్టార్స్ పేర్లు.. సినిమాకు సంబంధించిన స్టోరీ లైన్‌తో పాటు.. టైటిల్​ను కూడా కాస్త రివీల్​ చేశారు. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ వీడియో స‌రికొత్త‌ రికార్డును నెలకొల్పింది. త‌మిళ సూపర్ స్టార్ ఇళయ తళపతి విజయ్​ రికార్డును బ‌ద్ద‌లుకొట్టింది.

వార‌సుడు (Varisu) సినిమాకు సంబంధించి డిసెంబర్​లో దళపతి విజయ్ (Thalapathy Vijay) ఒక వీడియో పోస్ట్ పోస్ట్ చేశాడు. ఈ వీడియోకే ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ట్విట్టర్​లో ఎక్కువ వ్యూస్ (26.2 మిలియన్​ వ్యూస్)​ దక్కించుకున్న ఇండియన్​ వీడియోగా రికార్డు ఉంది. అయితే ఆ రికార్డును సూర్య బ‌ద్ద‌లుకొట్టాడు. సూర్య తన 43వ చిత్రానికి సంబంధించి అక్టోబర్​ 26న ‘సూర్య 43’ వర్కింగ్​ టైటిల్​తో ఓ అనౌన్స్​మెంట్​ వీడియోను విడుద‌ల చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ వీడియో విజయ్ వీడియోను బ‌ద్ద‌లుకొట్టి 26.6 మిలియన్ల వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతుంది. కాగా ఈ రెండు వీడియోలు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో మ‌ళ్లీ వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Dear all we are excited! Joining hands with @Sudha_Kongara again in a @gvprakash musical, his 100th! SO looking forward to work with my brother @dulQuer & the talented #Nazriya & the performance champ @MrVijayVarma Glad @2D_ENTPVTLTD is producing this special film! #Jyotika… pic.twitter.com/wW9iu0jMeR

— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) October 26, 2023