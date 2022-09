September 4, 2022 / 11:36 AM IST

Aa Ammayi Gurinchi Meeku Cheppali Trailer | ‘ప్రేమ క‌థా చిత్ర‌మ్‌’, ‘స‌మ్మోహ‌నం’, ‘వి’ వంటి సినిమాల‌తో ఇండ‌స్ట్రీలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు సుధీర్ బాబు. గ‌తంలో రొటీన్ సినిమాలను చేసుకుంటూ వ‌చ్చిన సుధీర్ బాబు ‘స‌మ్మోహ‌నం’ సినిమాతో త‌న రూట్ మార్చుకున్నాడు. కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు చేస్తూ హీరోగా వైవిధ్య‌త‌ను చాటుకుంటున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న మోహ‌న కృష్ణ ఇంద్ర‌గంటి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ‘ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి’ అనే ల‌వ్ ఎంట‌ర్టైన‌ర్ చిత్రాన్ని చేస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన పోస్ట‌ర్లు, టీజ‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 16న గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుస అప్‌డేట్‌ల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌లో ఆస‌క్తిని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా మ‌రో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్ సోమ‌వారం సాయంత్రం 5.04 నిమిషాల‌కు విడుద‌ల కానుంది. కాగా సూప‌ర్ మ‌హేష్ బాబు ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేయ‌బోతున్నట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. అంతేకాకుండా చిన్న వీడియో బైట్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ వీడియోలో సుధీర్, కృతిశెట్టిని త‌న సినిమాలో లీడ్ రోల్‌లో యాక్ట్ చేయ‌మ‌ని చెప్తుంటాడు. కానీ కృతి వాళ్ళింట్లో ఒప్పుకోరు అంటూ.. ఎన్ని సార్లు అడిగిన అదే ఆన్స‌ర్ చెబుతుంది. ఫైన‌ల్‌గా సుధీర్ ఒక ర‌ఫ్ ట్రైల‌ర్‌ను చూపిస్తా.. మీ ఇంట్లో చూపించు, ఎందుకు ఒప్పుకోరో చూస్తా అని అంటాడు. దీనికి కృతి త‌ల ఊపుతుంది. ర‌ఫ్ ట్రైల‌ర్ కాదు రియ‌ల్ ట్రైల‌ర్ అంటూ మ‌హేష్ బాబు ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేస్తున్న‌ట్లు వెల్ల‌డిస్తారు.

ఈ సినిమా సుధీర్‌బాబు, మోహ‌న‌కృష్ణ ఇంద్ర‌గంటి కాంబోలో తెర‌కెక్కుతున్న మూడో చిత్రం కావ‌డంతో అంచ‌నాలు భారీగానే ఉన్నాయి. గ‌తంలో వీళ్ల కాంబోలో వ‌చ్చిన ‘స‌మ్మోహ‌నం’, ‘వి’ చిత్రాలు ప్రేక్ష‌కుల మెప్పు పొందాయి. ఈ చిత్రంలో కృతిశెట్టి హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. రాహుల్ రామ‌కృష్ణ కీల‌క‌పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. బెంచ్‌మార్క్ స్టూడీయోస్‌, మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. వివేక్ సాగ‌ర్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నాడు.

Repu Aa Ammayi Gurinchi Meeku evaru cheptaaro telsa 🤪? Well, this video has the answer 🤗#AAGMC trailer will be launched tomorrow by someone who's dearest … ☺️https://t.co/RE5xt89jjM#AaAmmayiGurinchiMeekuCheppali

— Sudheer Babu (@isudheerbabu) September 4, 2022