April 19, 2024 / 10:27 AM IST

SSMB29 | టాలీవుడ్‌, పాన్‌ ఇండియాతోపాటు గ్లోబల్‌ మూవీ లవర్స్‌ ఎప్పుడెప్పుడు అప్‌డేట్ వస్తుందా..? అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29 (SSMB29). తాజాగా ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29కు సంబంధించిన ప్రయాణం మొదలైపోయినట్టు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్న విజువల్స్‌ చెప్పేస్తున్నాయి. ఇవాళ స్టార్ డైరెక్టర్ రాజౌమళి, మహేశ్‌బాబు (Maheshbabu), నిర్మాత కేఎల్‌ నారాయణ హైదరాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్టులో ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29 హీరో, డైరెక్టర్‌, నిర్మాత ఇలా మొదటిసారి పబ్లిక్‌గా ప్రత్యక్షమవడంతో ఇక షూటింగ్‌ పనులు షురూ అయ్యే టైం వచ్చేసినట్టేనని ఆనందంలో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌.

గ్లోబల్ అడ్వెంచరస్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తున్న ఈ సినిమాను దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై కేఎల్‌ నారాయణ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కించనున్నారు. ఈ మూవీ కోసం మహేశ్ లుక్‌ టెస్ట్ కూడా పూర్తయినట్టు ఇప్పటికే ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్‌లో వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇటీవలే వెకేషన్‌ టైంలో మహేశ్ బాబు లాంగ్‌ హెయిర్‌తో క్యాప్ పెట్టుకొని కూతురు సితారతో ఛిల్‌ అవుట్‌ మూడ్‌లో ఉన్న లుక్‌ ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోన్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఎయిర్‌పోర్టులో మరోసారి అదే హెయిర్‌తో కనిపించడంతో ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29లో ప్రిన్స్ కనిపించబోయే లుక్‌ ఇదేనని అర్థమవుతోంటున్నారు సినీ జనాలు.

ఇప్పటివరకు వచ్చిన వార్తల ప్రకారం ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29 ఆఫ్రికన్‌ అడ్వెంచరస్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా ఉండబోతున్నది. ఇంటర్నేషనల్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో హై టెక్నికల్ వాల్యూస్‌తో రాబోతున్న ఈ మూవీలో పాపులర్‌ హాలీవుడ్ నటుడితోపాటు వరల్డ్‌వైడ్‌గా ఉన్న స్టార్‌ యాక్టర్లు కనిపింబోతున్నారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. మరోవైపు ఈ సినిమా కోసం జక్కన్న టీం రామోజీఫిలిం సిటీలో ఏకంగా రూ.100 కోట్ల ఖర్చుతో భారీ సెట్‌ వేసినట్టు కూడా వార్తలు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మొత్తానికి జక్కన్న మాత్రం గతంలో కంటే ఈ సారి చాలా గట్టిగానే ప్లాన్ చేసినట్టు అర్థమవుతోంది.

ఎయిర్‌పోర్టులో ఇలా..

Superstar @urstrulyMahesh back home ♥️ #MaheshBabu was papped along with @ssrajamouli and KL Narayana at the airport ✈️

#SSMB29 pic.twitter.com/cvT1UN5Rzo

— Viswa CM (@ViswaCM1) April 19, 2024