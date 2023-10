October 5, 2023 / 03:10 PM IST

Sreeleela | ఈ మధ్య కాలంలో హీరోలకు ఏమాత్రం తీసిపోని రేంజ్‌లో డ్యాన్స్‌ ఇరగదీస్తుంది శ్రీలీల. టాలీవుడ్‌లో సాయిపల్లవి తర్వాత ఆ స్థాయిలో గ్రేసింగ్‌ స్టెప్స్‌ వేసే సత్తా ఉంది ఒక్క శ్రీలీలకు మాత్రమే. మరీ ముఖ్యంగా కేవలం శ్రీలీల డ్యాన్స్‌ చూసేందుకు థియేటర్‌కు వెళ్లే బ్యాచ్‌ కూడా ఉన్నారు. అంతెందుకు ‘ధమాకా’ సినిమా అంత పెద్ద విజయం వెనకాల శ్రీలీల టెర్రిఫిక్‌ పర్‌ఫర్మెన్స్‌తో పాటు డ్యాన్స్‌లు కూడా కీలక పాత్ర పోషించాయన్నది ఓపెన్‌ టాక్‌. ఇక ఇటీవల రిలీజైన స్కందలోనూ డ్యాన్స్‌లు కుమ్మేసింది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ బ్యూటీ స్టేజీ పైన ఓ పాటకు ఇరగదీసే స్టెప్పులేసింది.

రీసెంట్‌గా జరిగిన మ్యాడ్ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కు శ్రీలీల గెస్ట్‌గా వచ్చింది. ఈ సినిమాలోని ముగ్గురు హీరోల్లో ఒకరైన సంగీత్‌ శోభన్‌తో కలిసి మ్యాడ్‌ సినిమాలోని ఓ పాటకు మాస్‌ స్టెప్పులేసింది. అంతేకాకుండా ఈ పాటకు శ్రీలీలతో పాటు సిద్దూ జొన్నలగడ్డ, దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కూడా తోడయ్యారు. మొత్తం ముగ్గురు కలిసి స్టేజీపైనే రచ్చ చేశారు. తారక్‌ బావమరిది నవీన్‌ నార్నే ఈ సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. కళ్యాణ్ శంకర్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ యూత్‌ ఫుల్‌ కాలేజ్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఈ శుక్రవారం గ్రాండ్‌గా రిలీజ్‌ కాబోతుంది.

