Sree Vishnu SWAG | శ్రీ విష్ణు ‘స్వాగ్’ మూవీలో మీరా జాస్మిన్

Sree Vishnu | టాలీవుడ్ హీరో శ్రీ విష్ణు ప్ర‌స్తుతం స్వాగ్(Swag) అనే సినిమాతో వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. బోరింగ్ కథలకు టాటా చెబుతూ! సరికొత్త పంథాలో అచ్చ తెలుగు సినిమా #SWAG అంటూ ఇప్ప‌టికే గ్లింప్స్‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మ‌రో అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్. ఈ సినిమాలో మీ అందరికి బాగా తెలిసిన నచ్చిన మీ ఇంట్లో మనిషి లాంటి నటి ఒకరున్నారు తెలుసా.! అంటూ చిత్ర‌బృందం నిన్న సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఆ న‌టి ఎవ‌రో ప్ర‌క‌టించింది టీమ్. ఈ మూవీలో మలయాళ సీనియర్ నటి మీరా జాస్మిన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది.

పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అధినేత టీజీ విశ్వ ప్రసాద్ ఈ సినిమాకు నిర్మాత‌గా వ్య‌వ‌హారిస్తుండ‌గా.. ఈ సినిమాకు హసిత్ గోలి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌బోతున్నాడు. వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. వేద రామన్ శంకరన్ సినిమాటోగ్రఫర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇక ఈ చిత్రంలో పెళ్లి చూపులు ఫేమ్ రీతూ వ‌ర్మ క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. జూలై మొద‌టి వారంలో ఈ సినిమాను ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు.

