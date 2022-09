Sree Vishnu | అప్పుడే నెక్స్ట్‌ మూవీని ప్రారంభించిన శ్రీవిష్ణు..!

September 25, 2022 / 11:35 AM IST

Sree Vishnu Next Movie | ఫలితం ఎలా ఉన్నా కంటెంట్‌ ఉన్న కథలను ఎంచుకోవడంలో శ్రీవిష్ణు ముందు వరసలో ఉంటాడు. జయాపజాయలతో సంబంధంలేకుండా ప్రేక్షకులకు కొత్త తరహా కథలను పరిచయం చేస్తుంటాడు. కెరీర్‌ మొదటి నుండి శ్రీవిష్ణు విభిన్న జానర్లో సినిమాలను చేస్తున్నాడు. ఇక ఇటీవలే ఈయన నటించిన అల్లూరి విడుదలై పాజిటీవ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. నిజమైన సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో శ్రీవిష్ణు పోలీస్‌ అధికారిగా నటించాడు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా శ్రీవిష్ణు తన తదుపరి సినిమాను ప్రకటించాడు.

శ్రీ విష్ణు ప్రస్తుతం ఏ.కే ఎంటర్‌టైనమెంట్స్ బ్యానర్‌లో ఓ ఫన్‌ ఎంటర్టైనర్‌ సినిమా చేస్తున్నాడు. ‘వివాహా భోజనంబు’ వంటి వినోధాత్మక చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన రామ్‌ అబ్బరాజు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ మూవీ పూజా కార్యక్రమాలను హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరిగాయి. రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ త్వరలో ప్రారంభించనున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. ఇక ఈ ముహూర్తపు వేడుకకు హీరో నారా రోహిత్ గెస్ట్‌గా హజరై కెమెరా స్విచ్ఛాన్‌ చేశాడు. గోపీ సుందర్‌ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇక త్వరలోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వెల్లడి కానున్నాయి.

Back to my favourite genre to entertain you all ❤️

My next film with the talented @RamAbbaraju launched today 🪔

Elated to be working under the production of @AKentsOfficial & @HasyaMovies🎬

Excited to kickstart this!@AnilSunkara1 @RajeshDanda_ @GopiSundarOffl @_balajigutta pic.twitter.com/fFLb96y4yN

— Sree Vishnu (@sreevishnuoffl) September 25, 2022