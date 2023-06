June 30, 2023 / 12:29 PM IST

SPY | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్ నిఖిల్ (Nikhil Siddhartha) నటించిన పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ స్పై (SPY). ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సృష్టికర్త సుభాష్ చంద్రబోస్ విమాన ప్రమాద మిస్టరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. పాపులర్‌ ఎడిటర్‌ గ్యారీ బీహెచ్‌ దర్శకత్వం (డెబ్యూ) వహించారు. ఐశ్వర్యా మీనన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించిన స్పై జులై 29న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. కాగా ఓపెనింగ్ డే కలెక్షన్లకు సంబంధించిన వార్త ఒకటి బయటకు వచ్చింది. తాజా అప్‌డేట్‌ ప్రకారం స్పై నిఖిల్‌ కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్‌ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన సినిమాగా నిలిచింది.

స్పై చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొదటి రోజు రూ.11.70 కోట్లు గ్రాస్ రాబట్టింది. అందేకాదు చాలా కేంద్రాల్లో హౌస్‌ఫుల్‌ షోలతో స్పై స్క్రీనింగ్ అవడమే కాకుండా.. కొత్తగా మరిన్ని థియేటర్లు యాడ్ కాబోతున్నాయని ట్రేడ్‌ సర్కిల్ సమాచారం‌. స్పైలో దగ్గుబాటి రానా కీలక పాత్రలో నటించాడు. ఈ చిత్రాన్ని కే రాజశేఖర్‌ రెడ్డి Ed Entertainments బ్యానర్‌పై నిర్మించారు. నేతాజీ మరణం మిస్టరీని ఛేదించే క్రమంలో సాగే యాక్షన్‌ సన్నివేశాలతో సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్‌తో సినిమా సాగుతూ ప్రేక్షకుల్లో క్యూరియాసిటి పెంచుతోంది.

చరిత్ర మనకు ఎప్పుడూ నిజం చెప్పదు.. అంటూ నేతాజీ ఫైల్స్‌, మరణం మిస్టరీని చేధించే క్రమంలో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయనే సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్‌తోపాటు స్వాతంత్య్రం అంటే ఒకడిచ్చేది కాదు.. లాక్కునేది..అని సినిమాలో వచ్చే డైలాగ్స్ ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేసేలా సాగుతున్నాయి. నిఖిల్ మరోవైపు ది ఇండియా హౌజ్‌, స్వయంభు, కార్తికేయ 3 సినిమాలను కూడా లైన్‌లో పెట్టాడు.

