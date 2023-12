December 7, 2023 / 12:00 PM IST

Spirit Of Fighter | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ (Hrithik Roshan) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం స్పిరిట్‌ ఆఫ్‌ ఫైటర్ ‌(Spirit Of Fighter). సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకొనే (Deepika Padukone), అనిల్‌ కపూర్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌ల‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా టీజ‌ర్‌కు సంబంధించి మేక‌ర్స్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా టీజ‌ర్‌ను రేపు ఉద‌యం 11 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఇక ఈ సినిమాలో హృతిక్ రోషన్ స్క్వాడ్రన్ లీడర్ షంషేర్ పఠానియా (పాటీ)గా క‌నిపించ‌నుండ‌గా.. స్క్వాడ్రన్ లీడర్‌ మిన్నిగా (దీపికా పదుకొనే).. గ్రూప్ కెప్టెన్ రాకేష్ జై సింగ్ పాత్రలో అనిల్‌ కపూర్‌ కనిపించనున్నాడు.

HRITHIK – DEEPIKA – ANIL KAPOOR – SIDDHARTH ANAND: ‘FIGHTER’ TEASER ARRIVES TOMORROW… #FighterTeaser to be unveiled TOMORROW, 11am… Directed by #SiddharthAnand, #Fighter stars #HrithikRoshan, #DeepikaPadukone and #AnilKapoor.

In *cinemas* [Thu] 25 Jan 2024 [#RepublicDay… pic.twitter.com/rUrDUZUgvE

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 7, 2023