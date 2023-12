December 28, 2023 / 04:42 PM IST

Vijayakanth | తమిళ నటుడు, డీఎండీకే (దేశీయ ముర్పోక్కు ద్రావిడ కజగం) అధినేత కెప్టెన్‌ విజయకాంత్‌ (Vijayakanth) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. శ్వాస సంబంధిత సమస్యతో చెన్నైలోని మియోట్‌ దవాఖానలో చేరగా.. కొవిడ్‌ నిర్ధారణ అయింది. ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుండటంతో వెంటిలేటర్‌పై ఉంచి చికిత్స అందిస్తుండగా.. విజయకాంత్‌ తుదిశ్వాస విడిచారు. నటుడిగా, రాజకీయవేత్తగా ప్రజల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్న విజయ్‌ కాంత్ మృతి పట్ల యావత్‌ తమిళ ప్రజలతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు.

మరోవైపు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులంతా ఆయన మృతిపై సంతాపం తెలుపుతూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. తాజాగా బాలీవుడ్ న‌టుడు సోనుసూద్ కూడా విజ‌య్ కాంత్ మృతిపై సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ఒక‌ ఎమోష‌న‌ల్ పోస్ట్ పెట్టాడు.

”క‌ల్ల‌జ్‌గ‌ర్ నా మొదటి సినిమా. నా మొదటి సినిమాతోనే లెజెండ్ విజయకాంత్‌తో కలిసి నటించే అవకాశం రావడం నా అదృష్టం. ఎన్నో సలహాలిచ్చారు. విజ‌య్ కాంత్ స‌ర్ మీకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను” అంటూ సోనుసూద్ రాసుకోచ్చాడు.

“Kallazgar “ my first film ever , was a gift from the legend “ VIJAYKANTH” sir.. He came across this still of mine and in no time I was filming with him.. I owe my career to him .. Will miss you so much sir. RIP CAPTAIN 💔 pic.twitter.com/Zb4kaipBtV

— sonu sood (@SonuSood) December 28, 2023