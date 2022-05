May 29, 2022 / 03:10 PM IST

Slum Dog Husband | టాలీవుడ్ న‌టుడు బ్ర‌హ్మ‌జి ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేని పేరు. త‌న విల‌క్ష‌ణ మైన న‌ట‌న‌తో ఎలాంటి పాత్ర‌లోనైనా ఇట్టే ఒదిగిపోగ‌లడు. ఇక ఈయ‌న త‌న కొడుకు సంజ‌య్ రావును ఓ పిట్ట‌క‌థ సినిమాతో ఇండ‌స్ట్రీకి ప‌రిచ‌యం చేశాడు. ఈ చిత్రం ఫ్లాప్‌గా మిగిలింది. దాంతో సంజ‌య్ గురించి ప్రేక్ష‌కులు అంత‌గా గుర్తుపెట్టుకోలేక‌పోయారు. ఈయ‌న నుంచి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు మ‌రో సినిమా రాలేదు. ఈ క్ర‌మంలో తాజాగా ఈయ‌న తదుప‌రి సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది.

‘స్ల‌మ్ డాగ్ హ‌స్బండ్’ అంటూ ఓ వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో సంజ‌య్ రావు రానున్నాడు. ప్ర‌ణ‌వి మానుకొండ‌ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తున్న ఈ చిత్ర మోష‌న్ పోస్ట‌ర్‌ను రానా ద‌గ్గుబాటి విడుద‌ల చేశాడు. మోహ‌న్ పోస్ట‌ర్‌ను చూస్తుంటే కామెడీ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కనున్న‌ట్లు తెలుస్తంది. ఏం మాట్లాడుతున్న‌వ్‌రా.. ఎవ‌డ్రా నా కుక్క మీద రంగుపోసింది అంటూ అర్జున్‌రెడ్డి డైలాగ్స్ పేర‌డీని చేయ‌డం వంటివి సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నాయి. ఈ చిత్రానికి పూరి జ‌గ‌న్నాధ్ శిష్యుడు ఏఆర్ శ్రీధ‌ర్ ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌య‌మ‌వుతూ తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. మైక్ మూవీస్ బ్యాన‌ర్‌పై అక్కిరెడ్డి, వెంక‌ట్ అన్న‌పురెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు.

We are so happy to announce that our #slumdoghusband movie motion poster has been launched. Special thanks for your sweet gesture @RanaDaggubati garu.#productionno04 #SlumDogHusband #SDH#ranadaggubati #motionposterlaunched

Link▶️https://t.co/zuq6Fdc6yo@Mic_Movies pic.twitter.com/nPsGUSmXs5

— Productionno4 (@Productionno04) May 29, 2022