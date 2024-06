SK 24 | శివకార్తికేయన్‌ ఫుల్ బిజీ గురూ.. SK24, SK25 డబుల్ ట్రీట్‌

June 26, 2024 / 05:00 PM IST

SK 24 | శివకార్తికేయన్‌ (Sivakarthikeyan) ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ ఖాతాలో ఇప్పటికే Amaran సినిమా ఉంది. SK21గా వస్తోన్న ఈ మూవీకి రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సాయిపల్లవి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మరోవైపు SK22, SK23 చిత్రాలు కూడా లైన్‌లో ఉన్నాయి. కాగా ఇప్పుడు SK24కు సంబంధించిన వార్త నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

ఎస్‌కే 24 లేటెస్ట్‌ టాక్‌ మూవీ లవర్స్‌లో జోష్‌ నింపుతోంది. డాన్ సినిమాలో శివకార్తికేయన్‌తో పోటీ పడి మరి నటించిన ఎస్‌జే సూర్య. ఈ ఇద్దరి కాంబోలో వచ్చే సన్నివేశాలు సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలుస్తాయి. ఇప్పుడీ క్రేజీ యాక్టర్లు మరోసారి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరువబోతున్నారన్న వార్త ఫిలింనగర్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది. సిబి చక్రవర్తి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ చిత్రంలో కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నాను దాదాపు ఫైనల్ చేశారని టాక్‌.

ఇదిలా ఉంటే మరోవైపు ఎస్‌కే 25 అప్‌డేట్‌ కూడా నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. వెంకట్ ప్రభు దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా ఉండబోతుండగా.. టాలీవుడ్‌ డ్యాన్సింగ్ క్వీన్‌ శ్రీలీల ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో కనిపించనుందట. మొత్తానికి ఈ వార్తలు అఫీషియల్ కాకున్నా అభిమానులు మాత్రం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మొత్తానికి ఒకేసారి ఐదు సినిమాలు లైన్‌లో పెట్టి నేను ఫుల్‌ బిజీ అని చెప్పకనే చెబుతున్నాడు శివకార్తికేయన్‌.

శివకార్తికేయన్ అమరన్‌లో నయా లుక్‌లో కనిపించబోతున్నట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన రషెస్‌ చెబుతున్నాయి. ఈ మూవీలో విశ్వరూపం ఫేం రాహుల్ బోస్‌ (RahulBose) విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు.

శివకార్తికేయన్‌ డబుల్ ట్రీట్‌ ..

#SK24 – SJSuryah is likely to do an important role directed by the DON director Cibi Chakaravarthi ✌️

SivaKarthikeyan is expected to do #SK24 and #SK25 simultaneously 😃

Heroine Buzz :

SK24 – #RashmikaMandanna

SK25 – #Sreeleela

** #SK25 direction by Venkat Prabhu pic.twitter.com/4qKtQ9VeJg

— Kolly Corner (@kollycorner) June 26, 2024