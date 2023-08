August 31, 2023 / 12:32 PM IST

Sivakarthikeyan New Movie | కోలీవుడ్‌కు సమానంగా టాలీవుడ్‌లో మంచి క్రేజ్‌ తెచ్చుకున్న నటుడు శివకార్తికేయన్‌ (Sivakarthikeyan). ‘రెమో’(Remo) సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన శివకార్తికేయన్‌.. ‘డాక్టర్‌’ (Doctor), ‘డాన్‌’, ‘ప్రిన్స్‌’(Prince) వంటి సినిమాలతో తెలుగులో మంచి మార్కెట్‌ను ఏర్పరుచుకున్నాడు. ఇక ఇటీవలే ఈయన నటించిన ‘మహావీరుడు’(Mahaveerudu) కూడా తెలుగులో రిలీజై మంచి విజ‌యం సాధించింది.

తాజాగా శివకార్తికేయన్ న‌టిస్తున్న చిత్రం #ఎస్‌కే21. ఈ సినిమా SK21 వర్కింగ్ టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతుండ‌గా.. ‘రంగున్’ ఫేం రాజ్‌కుమార్ పెరియసామి (Rajkumar Periyasaami) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కాగా ప్రస్తుతం ఈ మూవీ షూటింగ్ కశ్మీర్‌లో జరుగుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. సుమారు 75 రోజులుగా కశ్మీర్‌లో షూటింగ్ జరుపుకున్న ఈ చిత్రం ఫ‌స్ట్ షెడ్యూల్ పూర్తయిందని చిత్రబృందం తెలిపింది. దీనికి సంబంధించి ఓ ఫొటోను కూడా విడుద‌ల చేసింది.

Until next time, Kashmir🙏Thank you for nurturing us! These 75 days of shoot have been surreal! The relentless efforts of the crew, cast and the extensive support of @adgpi @KashmirPolice #Ulaganayagan @ikamalhaasan sir our hero @Siva_Kartikeyan producers #Mahendran sir… pic.twitter.com/Qu2h1bplQN

— Rajkumar Periasamy (@Rajkumar_KP) August 31, 2023