June 29, 2023 / 09:06 PM IST

Maaveeran | కోలీవుడ్ హీరో శివ‌కార్తికేయ‌న్ (Sivakarthikeyan) నటిస్తున్న లేటెస్ట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ మావీరన్ (Maaveeran)‌. మ‌డొన్నే అశ్విన్ (Madonne Ashwin) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ తెలుగులో మ‌హావీరుడు టైటిల్‌తో విడుదల కానుంది. స్టార్ డైరెక్టర్‌ శంక‌ర్ కూతురు అదితి శంక‌ర్ (Aditi Shankar) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. మావీరన్ జులై 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో మేకర్స్ ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌ ఇస్తూ ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా మారిపోయారు.

తాజాగా మావీరన్ ఓవర్సీస్‌ పంపిణీ హక్కులను అహింస ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, హంసిని ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ దక్కించుకున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు. మావీరన్ చిత్రంలో టాలీవుడ్ యాక్టర్ సునీల్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. మా వీరన్‌ చిత్రాన్ని శాంతి టాకీస్ బ్యాన‌ర్‌పై అరుణ్ విశ్వ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి భ‌ర‌త్ శంక‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు‌.

ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి విడుదల చేసిన టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌ టీజర్‌తోపాటు బంగారుపేటలోన లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌, గానా గానా సాంగ్స్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. ప్రస్తుతం అయలాన్‌, ఎస్‌కే 21 సినిమాల్లో కూడా నటిస్తున్నాడు శివకార్తికేయన్‌. ఇప్పటికే మేకర్స్ విడుదల చేసిన అయలాన్ ఫస్ట్‌ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఏడాది తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కిన ప్రిన్స్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు శివకార్తికేయన్‌.

#AhimsaEntertainment & @hamsinient have secured the ENTIRE OVERSEAS distribution for @Siva_Kartikeyan‘s #Maaveeran/#Mahaveerudu. Save the date – set to be SK’s biggest worldwide release from July 14! 🙌@vithurs @deepa_iyer_ @madonneashwin @AditiShankarofl @ShanthiTalkies pic.twitter.com/dPXg2i5hLK

— Ahimsa Entertainment (@ahimsafilms) June 29, 2023