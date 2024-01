Siren | పెరోల్‌ తేదీ చెప్పిన జయం రవి.. సైరెన్‌ లుక్‌ వైరల్

January 22, 2024 / 08:28 PM IST

Siren | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని యాక్టర్లలో ఒకడు జయం రవి (Jayam Ravi). బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ఈ స్టార్ హీరో కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ ‘సైరెన్‌ ’ (Siren). అన్నాత్తే, విశ్వాసం, హీరో సినిమాలకు రైటర్‌గా పనిచేసిన ఆంటోనీ భాగ్యరాజ్(Antony Baghyaraj) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. కీర్తి సురేష్ కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది.

ఇప్ప‌టికే లాంఛ్ చేసిన సైరెన్‌ మోషన్ పోస్టర్, ప్రీఫేస్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. టీజ‌ర్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. తాజాగా రిలీజ్‌ అప్‌డేట్ అందిస్తూ కొత్త లుక్‌ షేర్ చేశాడు జయంరవి. ఫిబ్రవరి 16న పెరోల్‌పై విడుదల.. అద్భుతమైన థియాట్రికల్‌ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ అందించేందుకు తెలుగు,తమిళ భాషల్లో రానుంది.. అంటూ లాంఛ్ చేసిన లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కీర్తి సురేష్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ వాయిస్‌తో సాగిన ఈ టీజ‌ర్‌లో జయం రవి ఓ హత్య కేసులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఖైదీగా కనిపించనున్నట్టు టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌.

జైలు నుంచి విడుద‌లైన అనంత‌రం త‌న ప్రతీకారం తీర్చుకునే దిశగా కథ సాగనున్నట్టు తెలుస్తోంది.ఈ చిత్రంలో సముద్రఖని, యోగి బాబు, తులసి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.

