November 7, 2022 / 02:06 PM IST

Sir Movie First Single | ‘తిరు’తో గ్రాండ్‌ కంబ్యాక్‌ ఇచ్చిన ధనుష్.. ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో ‘సార్‌’ చిత్రాన్ని పూర్తి చేస్తున్నాడు. ద్విభాషా చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు ‘రంగ్‌దే’ ఫేం వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, టీజర్ సినిమాపై విపరీతమైన అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్‌ 2న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని చిత్రబృందం సన్నాహాలు చేస్తుంది. కాగా రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గర పడుతుండటంతో మేకర్స్ వరుసగా అప్‌డేట్‌లను ఇస్తున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు.

సర్‌ మూవీ ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ను నవంబర్‌ 10న రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం తాజాగా వెల్లడించింది. ఈ సాంగ్‌ తమిళ వెర్షన్‌కు స్వయంగా హీరో ధనుష్‌ లిరిక్స్ అందించాడు. కాగా చిత్రబృందం ఫస్ట్‌సింగిల్‌ అనౌన్స్ చేస్తూ ఓ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. ఈ పోస్టర్‌లో ధనుష్‌, సంయుక్తమీనన్‌ ఒకరినొకరు రొమాంటిక్‌గా చూసుకుంటున్నారు. యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ధనుష్‌కు జోడీగా సంయుక్త మీనన్ నటిస్తుంది. సితార ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్, శ్రీకర స్టూడీయోస్‌ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని మొదట డిసెంబర్‌ 2న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. కాగా తాజాగా ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరికి పోస్ట్‌ పోన్‌ అయినట్లు సమాచారం. త్వరలోనే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రానుంది.

The first single from #Vaathi #SIRMovie written by our @dhanushkraja (Tamil) & @ramjowrites ( Telugu ) is all set to release on November 10th#VenkyAtluri @iamsamyuktha_ @_ShwetaMohan_ @vamsi84 @adityamusic @dopyuvraj @NavinNooli #SaiSoujanya @Fortune4Cinemas @SitharaEnts pic.twitter.com/5opRKWbKbA

— G.V.Prakash Kumar (@gvprakash) November 6, 2022