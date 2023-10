October 30, 2023 / 12:01 PM IST

Singham 3 | బాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ రోహిత్‌ శెట్టి (Rohit Shetty) సినిమాల్లో ‘సింగం’(Singham) సిరీస్‌కు ఎంత క్రేజ్‌ ఉందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ సిరీస్‌లో తెరకెక్కిన రెండు సినిమాలు కమర్షియల్‌గా భారీ విజయాలు సాధించాయి. ఇక ఇప్పుడు సింగం-3 (Singham Agian) తెరకెక్కబోతుంది. అజయ్‌ దేవగన్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకొనే, టైగ‌ర్ ష్రాఫ్ కీ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. ఇక రీసెంట్‌గా సినిమా నుంచి దీపికాతో పాటు, బాలీవుడ్ కుర్ర‌ హీరో టైగ‌ర్ ష్రాఫ్(Tiger Shroff) ఫస్ట్‌లుక్‌ల‌ను విడుదల చేయ‌గా.. రెండు ఫ‌స్ట్ లుక్‌లు ఫ్యాన్స్‌ను తెగ ఆకట్టుకున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ ఫ్రాంచైజ్ లోకి మ‌రో పోలీస్ వ‌చ్చి చేరాడు. రోహిత్‌ శెట్టి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో రణ్‌వీర్ సింగ్ న‌టించిన చిత్రం సింబా(Simbaa). ఎన్టీఆర్ టెంప‌ర్ రీమెక్‌గా వ‌చ్చిన ఈ మూవీ బాలీవుడ్‌లో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకుంది. అయితే ఈ సినిమాలోని సింబా పాత్ర‌ రణ్‌వీర్‌కు మంచి మార్కులు తెచ్చిపెట్టింది.

తాజాగా ఇదే పాత్ర ‘సింగం’ అగైన్‌లో వ‌స్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి మేక‌ర్స్ రణవీర్ సింగ్ ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేశారు. పోలీస్‌గా సింబా రోల్‌లో అరుస్తున్న‌ట్లు.. అలాగే బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో హనుమంతుడు క‌నిపిస్తూ ఉన్న ఈ ఫస్ట్‌లుక్ రణ్‌వీర్‌ ఫ్యాన్స్‌ను తెగ ఆకట్టుకుంటుంది.

‘SINGHAM AGAIN’ GETS BIGGER: RANVEER SINGH AS SIMMBA… #RohitShetty’s cop universe welcomes #RanveerSingh [as #Simmba] in #SinghamAgain… #FirstGlimpse…#SinghamAgain is the third part in #RohitShetty’s super-successful #Singham franchise.#AjayDevgn #AkshayKumar #RanveerSingh… pic.twitter.com/I5FBTHceCB

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 30, 2023