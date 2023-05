May 21, 2023 / 01:18 PM IST

Simhadri Movie Re-Release | తారక్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా శనివారం రీ-రిలీజైన సింహాద్రి సినిమా బాక్సాఫీస్‌ సంచలనాలు సృష్టిస్తుంది. అభిమానుల ఈలలు, గోలలతో థియేటర్‌లు దద్దరిల్లిపోతున్నాయి. రిలీజైన ప్రతీ చోట హౌజ్‌ ఫుల్‌ బోర్డులే కనిపిస్తుంది. కొత్త సినిమా రిలీజైతే ఏ రేంజ్‌లో హంగామా ఉంటుందో.. సింహాద్రి రీ-రిలీజ్‌కు కూడా అదే స్థాయిలో సందడి నెలకొంది. థియేటర్‌ల దగ్గర నందమూరి ఫ్యాన్స్‌ చేస్తున్న రచ్చ అంతా ఇంతా కాదు. జై ఎన్టీఆర్, సింగమలై అంటూ నినాదాలు చేస్తున్నారు. రీ-రిలీజ్‌ దెబ్బకి కొత్తగా విడుదలైన సినిమాలన్నీ సైలెంట్ అయిపోయాయి. ఇక ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా తొలిరోజు బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర కోట్లు కొల్లగొట్టింది.

సింహాద్రి సినిమా మొదటి రోజు దాదాపు రూ.5.2 కోట్ల గ్రాస్‌ను కలెక్ట్‌ చేసింది. కొత్త సినిమాలకు కూడా ఈ మధ్య ఈ రేంజ్‌లో కలెక్షన్‌లు రావడం లేదు. అలాంటిది రీ-రిలీజ్‌ సినిమాకు ఈ రేంజ్‌లో కలెక్షన్‌లు వచ్చాయంటే మాములు విషయం కాదు. దీన్ని బట్టి చూస్తే తారక్‌కు ఎంతటి ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ ఉందో ఏర్పడుతుంది. ఇక సీడెడ్‌లో ఏకంగా రూ.76 లక్షలు సాధించి అక్కడ తన బ్రాండ్‌ ఏంటో మరోసారి రుజువు చేశాడు. భారీ బడ్జెట్‌ సినిమాలు కూడా ఆ స్థాయిలో సీడెడ్‌లో కలెక్షన్‌లు సాధించలేపోయాయి.

ఇరవై ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన ‘సింహాద్రి’ ఎంత పెద్ద సంచలనం సృష్టించిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఒక 20ఏళ్ల కుర్రాడు ఇండస్ట్రీని షేక్‌ చేశాడని కథలు కథలుగా చెప్పుకున్నారు. రాజమౌళి టేకింగ్‌కు‌, తారక్‌ నటనకు ప్రేక్షకులు వెర్రెత్తిపోయారు. సింగమలై అంటూ అభిమానులు థియేటర్‌లలో చేసిన రచ్చ అంతా ఇంతా కాదు. రెండు, మూడు వారాలు వరకు హౌజ్‌ ఫుల్‌ బోర్డులు పడ్డాయంటే సింహాద్రి యూఫోరియా అప్పట్లో ఏ రేంజ్‌లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అప్పట్లోనే ఈ సినిమా రూ.27 కోట్లకు పైగా షేర్‌ను సాధించి డిస్ట్రిబ్యూటర్‌లకు కళ్లు చెదిరే లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది.

All Time Record for Man of Masses NTR’s #Simhadri4K Re-Release with staggering 5.2cr Gross on Day 1 💥#Simhadri #HappyBirthdayNTR #ManOfMassesNTR pic.twitter.com/EcCReKS6qq

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) May 21, 2023