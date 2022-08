August 18, 2022 / 08:33 PM IST

Vendhu Thanindhathu kaadu Trailer Date | త‌మిళ స్టార్ శింబు తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు సుప‌రిచిత‌మే. ‘మ‌న్మ‌ధ‌’, ‘వ‌ల్ల‌భ’ వంటి సినిమాల‌తో తెలుగులోనూ మంచి క్రేజ్ ఏర్ప‌ర‌చుకున్నాడు. ఇటీవ‌లే ‘మానాడు’ సినిమాతో సూప‌ర్ హిట్‌ను సాధించాడు. గ‌త కొంత కాలం నుండి వ‌రుస ప్లాప్‌లు వెంట‌బ‌డుతున్న స‌మ‌యంలో శింబుకు మానాడు మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చింది. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న చేతిలో నాలుగు సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘వెందు త‌నింధాతు కాదు’ ఒక‌టి. గౌత‌మ్ వాసుదేవ మీన‌న్ ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించాడు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడులైన పోస్ట‌ర్‌లు ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. యాక్ష‌న్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 15న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుస అప్‌డేట్‌ల‌ను ఇస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా ఆడియో లాంఛ్‌ను మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

‘వెందు త‌నింధాతు కాదు’ మూవీ ఆడియో లాంఛ్‌ను సెప్టెంబ‌ర్ 2న ప‌ళ్ళ‌వ‌రంలోని వెల్స్ యూనివ‌ర్సిటీలో నిర్వ‌హించ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. అంతేకాకుండా అదే వేడుక‌లో ట్రైల‌ర్‌ను కూడా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఏ.ఆర్ రెహ‌మాన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని వెల్స్ ఫిలిం ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ బ్యాన‌ర్‌పై ఇషారి కె.గ‌ణేష్ నిర్మించాడు. గ‌తంలో శింబు, గౌత‌మ్ మీన‌న్‌ కాంబోలో తెరకెక్కిన ‘విన్నైతాండి వ‌రువాయా’, ‘అచ్చం యెన్బ‌దు మ‌డ‌మైయ‌డా’ చిత్రాలు ఘ‌న విజ‌యం సాధించాయి. ఈ క్ర‌మంలో వీళ్ళ కాంబోలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం హ్యట్రిక్ సాధిస్తుంద‌ని చిత్ర‌బృందం ధీమాగా ఉన్నారు. ఇక ఈ చిత్రం కోసం శింబు 15 కిలోల వ‌ర‌కు త‌గ్గాడ‌ట‌.

