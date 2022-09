September 10, 2022 / 09:27 AM IST

త‌మిళ స్టార్ శింబు తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు సుప‌రిచిత‌మే. ‘మ‌న్మ‌ధ‌’, ‘వ‌ల్ల‌భ’ వంటి సినిమాల‌తో తెలుగులోనూ మంచి క్రేజ్ ఏర్ప‌ర‌చుకున్నాడు. ఇటీవ‌లే ‘మానాడు’ సినిమాతో సూప‌ర్ హిట్‌ను సాధించాడు. గ‌త కొంత కాలం నుండి వ‌రుస ప్లాప్‌లు వెంట‌బ‌డుతున్న స‌మ‌యంలో శింబుకు మానాడు మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చింది. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న చేతిలో నాలుగు సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘వెందు త‌నింధాతు కాదు’ ఒక‌టి. గౌత‌మ్ వాసుదేవ మీన‌న్ ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించాడు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడులైన పోస్ట‌ర్‌లు, ట్రైల‌ర్‌ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. యాక్ష‌న్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 15న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుస అప్‌డేట్‌ల‌ను ఇస్తున్నారు. తాజాగా మేక‌ర్స్ ఈ సినిమా తెలుగు పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

ఈ చిత్రం తెలుగులో విడుద‌ల‌వుతుందా లేదా అని అనుకుంటున్న స‌మ‌యంలో మేక‌ర్స్ తెలుగు పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేసి టాలీవుడ్‌ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఖుషి చేశారు. తెలుగులో ఈ చిత్రానికి ‘లైఫ్ ఆఫ్ ముత్తు’ టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో హీరో రామ్ పెద్ద‌నాన్న స్ర‌వంతి ర‌వికిషోర్ విడుద‌ల చేస్తున్నాడు. రెండు భాగాలుగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని వెల్స్ ఫిలిం ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ బ్యాన‌ర్‌పై ఇషారి కె.గ‌ణేష్ నిర్మించాడు. శింబుకు జోడీగా సిద్ధి ఇద్నాని హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. కాగా గ‌తంలో శింబు, గౌత‌మ్ మీన‌న్‌ కాంబోలో తెరకెక్కిన ‘విన్నైతాండి వ‌రువాయా’, ‘అచ్చం యెన్బ‌దు మ‌డ‌మైయ‌డా’ చిత్రాలు ఘ‌న విజ‌యం సాధించాయి. ఈ క్ర‌మంలో వీళ్ళ కాంబోలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం హ్యట్రిక్ సాధిస్తుంద‌ని చిత్ర‌బృందం ధీమాగా ఉన్నారు. ఇక ఈ చిత్రం కోసం శింబు 15 కిలోల వ‌ర‌కు త‌గ్గాడ‌ట‌.

An emotional saga in the Superhit combo of @SilambarasanTR_ @menongautham & @arrahman #VendhuThanindhathuKaadu to be released in Telugu as #TheLifeOfMuthu 🔥

A @SravanthiMovies release in TG/AP on Sep 15th!!@IshariKGanesh @VelsFilmIntl#VTKFromSep15 #TheLifeOfMutthuOnSep15 pic.twitter.com/AOdQsrAjGL

— Sri Sravanthi Movies (@SravanthiMovies) September 9, 2022