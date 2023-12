December 2, 2023 / 03:13 PM IST

Silk Smitha – The untold story | సినిమా అంటే ఇష్ట‌ప‌డే ప్ర‌తీ ఒక్క‌రికి పెద్ద‌గా ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేని పేరు సిల్క్ స్మిత (Silk Smitha). 80ల‌లో అగ్ర‌హీరోల‌తో క‌లిసి న‌టించి త‌న హాట్ హాట్ అందాల‌తో ఇండ‌స్ట్రీని ఓ ఊపు ఊపింది. కైపెక్కించే క‌ళ్ల‌తో మత్తెక్కించే అందంతో కుర్ర‌కారు గుండెల్ని పిండేసింది. సిల్క్ స్మిత ఉందంటే చాలు ఆ సినిమాకు బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద‌ క‌లెక్ష‌న్ల వ‌ర్షం కురవాల్సిందే. కాగా నేడు సిల్క్‌ స్మిత జయంతి. అయితే సిల్క్ జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో మరో బయోపిక్‌ రానుంది. చంద్రికా రవి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోన్న ఈ చిత్రంతో జయరామ్‌ అనే కొత్త దర్శకుడు ఇండ‌స్ట్రీకి ప‌రిచయం అవుతున్నాడు.

‘సిల్క్‌ స్మిత ది అన్‌టోల్డ్‌ స్టోరీ’ అనే పేరుతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుండ‌గా.. నేడు సిల్క్‌ స్మిత పుట్టినరోజు సంద‌ర్భంగా చిత్రబృందం ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. ఇందులో చంద్రిక.. స్మితలా కనిపించ‌నుంది. ప్రస్తుతం చిత్రీకరణ దశలో ఉన్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Chandrika Ravi

as

Silk Smitha

The untold story.

Happy 63rd birthday to the timeless beauty, Silk Smitha.

With the blessings of her family, it is with immense gratitude that we share with the world her untold story.@chandrikaravi_@stricinemas@jayaram986@UrsVamsiShekar… pic.twitter.com/862N132l6Z

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) December 2, 2023