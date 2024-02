Siddhujonnalagadda Celebrated His Birthday With 3 Directors

Siddu Jonnalagadda | ముగ్గురు డైరెక్టర్లతో సిద్దుజొన్నలగడ్డ.. ట్రెండింగ్‌లో స్టిల్‌

Siddu Jonnalagadda | టాలీవుడ్ యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) ఖాతాలో మూడు సినిమాలుండగా.. వీటిలో ఒకటి టిల్లు 2 (Tillu Square)‌. మరోవైపు బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ (Bommarillu Baskar) డైరెక్షన్‌లో SVCC37గా తెరకెక్కుతున్న సినిమా కూడా చేస్తున్నాడు. నీరజ కోన (Neeraja Kona) డైరెక్షన్‌లో కూడా ఓ సినిమాకు ఇప్పటికే గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చేశాడు.

February 8, 2024 / 04:28 PM IST

Siddu Jonnalagadda | టాలీవుడ్ యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ ఖాతాలో మూడు సినిమాలుండగా.. వీటిలో ఒకటి టిల్లు 2 (Tillu Square)‌. డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. మరోవైపు బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ (Bommarillu Baskar) డైరెక్షన్‌లో SVCC37గా తెరకెక్కుతున్న సినిమా కూడా చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో బేబి ఫేం వైష్ణవి చైతన్య ( Vaishnavi Chaitanya)‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

సిద్దు జొన్నల గడ్డ పాపులర్‌ స్క్రీన్‌ రైటర్‌ కోన వెంకట్‌ సోదరి నీరజ కోన (Neeraja Kona) డైరెక్షన్‌లో కూడా ఓ సినిమాకు ఇప్పటికే గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చేశాడు. సిద్దు జొన్నలగడ్డ పుట్టినరోజును జరుపుకోగా… తాజాగా ఈ బర్త్‌ డే బాయ్‌ ముగ్గురు డైరెక్టర్లతో దిగిన స్టిల్ ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ సందర్భంగా సిద్దుకు బర్త్ డే విషెస్‌ చెబుతున్నారు సినీ జనాలు, ఫాలోవర్లు, అభిమానులు.

టిల్లు 2 చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సిద్దు జొన్నలగడ్డకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. ఇప్పటికే టిల్లు 2 గ్లింప్స్‌ను షేర్ చేశారు మేకర్స్‌. ఇక SVCC37లో వైష్ణవి చైతన్య ముస్లిం యువతిగా కనిపించనుంది. PMF30గా వస్తున్న ఈ మూవీని పాపులర్‌ లీడింగ్ బ్యానర్‌ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మిస్తోంది. ఎస్ థమన్‌ సంగీతం అందిస్తుండగా.. యువరాజ్‌ సినిమాటోగ్రఫర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. స్టైలిష్ట్‌గా పాపులర్‌ అయిన నీరజ కోన ఫిల్మ్ మేకర్‌గా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనుంది.

