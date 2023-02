February 7, 2023 / 04:40 PM IST

డీజే టిల్లు సినిమాతో ఇండస్ట్రీలో టాక్‌ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలిచాడు సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddhu Jonnalagadda). కాగా ఈ టాలెంటెడ్‌ హీరో ప్రస్తుతం టిల్లు 2 సినిమా షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నాడు. ఇదిలా ఉంటే సిద్దు కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది. ఈ సారి ఏకంగా స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్‌ (Sukumar Writings)లోనే సినిమా చేయబోతున్నాడు సిద్దు జొన్నలగడ్డ.

స్టార్ బాయ్‌ సిద్దుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. ఫన్‌, లవ్‌, ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ ప్రపంచంలోకి వెళ్లేందుకు రెడీగా ఉండండి అంటూ Siddhu8 ప్రాజెక్ట్‌ అప్‌డేట్ అందించింది సుకుమార్ రైటింగ్స్‌. శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర బ్యానర్‌, సుకుమార్‌ రైటింగ్స్ తో కలిసి ఈ సినిమా తెరకెక్కిస్తోంది. బీవీఎస్‌ఎన్ ప్రసాద్‌, సుకుమార్‌ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సినిమా త్వరలోనే సెట్స్‌ పైకి వెళ్లనుంది.

కథాబలమున్న సినిమాలను తెరకెక్కించే బ్యానర్లలో ముందు వరుసలో ఉంటుంది సుకుమార్ రైటింగ్స్‌. ఇక మాస్ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ ఉన్న సిద్దు లాంటి హీరోతో సుకుమార్ రైటింగ్స్ ఎలాంటి సినిమా చేయబోతుందన్నది మాత్రం ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై మరిన్ని వివరాల కోసం రానున్న రోజుల్లో కొత్త అప్‌డేట్ ఇచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.

Get ready to enter into the world of fun, love & entertainment 🥳❤️🤩

We are very happy to collaborate again with @SVCCOfficial for our next project 🎬 with Star Boy #SiddhuJonnalagadda. Directed by Vaisshnavi. #Siddhu8 on floors very soon. pic.twitter.com/ceJiPQfjHH

