Siddharth | తెలుగులో సిద్దార్థ్‌ సినిమా ఎవరు చూస్తారన్నారు.. చిన్నా మూవీపై సిద్దార్థ్‌ ఎమోషనల్‌

Siddharth | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేని యాక్టర్‌ సిద్ధార్థ్ (Siddharth). నిమిషా సజయన్, సిద్ధార్థ్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన చిత్రం చిన్నా (Chinna). ఎస్‌యూ అరుణ్‌ కుమార్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 28న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ఇదే రోజున తెలుగులో కూడా విడుదల కావాల్సినప్పటికీ బయ్యర్స్‌ ముందుకు రాకపోవడంతో రిలీజ్ కాలేదు. తాజాగా తెలుగులో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దొరికారు.

ఇదే విషయంపై తెలుగు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో సిద్దార్థ్‌ మాట్లాడుతూ.. బావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. తమిళనాడులో రెడ్‌ జియాంట్ వారు నా సినిమా చూసి.. ఇంత గొప్ప మూవీ చూడలేదని ఉదయనిధి స్టాలిన్‌ నా సినిమా కొన్నారు. అలాగే కేరళలో నా సినిమా చూసి అక్కడ నంబర్‌ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌ గోకులం గోపాలన్.. నేను లైఫ్‌లో ఇలాంటి సినిమా చూడలేదని చెప్పి ఈ మూవీని తీసుకున్నారు. కర్ణాటకలో కేజీఎఫ్‌ను నిర్మించిన వాళ్లు నా సినిమా చూసి.. ఇలాంటి సినిమా చూడలేదని డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నారు. కానీ తెలుగులో సిద్దార్థ్‌ సినిమానా.. ఎవరు చూస్తారని అడిగారు. దానికి నేనొక మంచి సినిమా తీస్తే ప్రేక్షకులు నా సినిమా చూస్తారని చెప్పా.

చిన్నా 28వ తేదీన విడుదల కావాల్సిన సినిమా. నా సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎందుకు చూస్తారని చెప్పి సరిగ్గా థియేటర్లు దొరుకలేదు. ఆ టైంలో మేమున్నామంటూ నా దగ్గరికొచ్చి సినిమాను పంపిణీ చేస్తామని చెప్పింది ఏసియన్ ఫిలిమ్స్ సునీల్‌ నారంగ్‌. ఇంతకంటే మంచి సినిమా నేను తీయలేను. మీకు సినిమాల మీద నమ్మకముంటే.. ఇష్టముంటే థియేటర్‌కు వెళ్లి సినిమా చూడండి. సినిమా చూసి సిద్దార్థ్‌ సినిమా మేం తెలుగులో చూడము అని మీకనిపిస్తే.. ఇక నుంచి ఇలాంటి ప్రెస్‌ మీట్లు పెట్టను. రాను..అంటూ ఎమోషనల్‌ అయ్యాడు సిద్ధార్థ్‌. ఈ చిత్రాన్ని సిద్దార్థ్‌ హోంబ్యానర్‌ ఈటాకీ (Eataki entertainments) ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ నిర్మించింది.

