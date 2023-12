Shruti Haasan | శృతిహాసన్ అందాలకు దాసోహమవ్వాల్సిందే.. ట్రెండింగ్‌లో వీడియో

Shruti Haasan | కమల్ హాసన్‌ గారాల పట్టిగా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. యాక్టర్‌గా, కంపోజర్‌గా, సింగర్‌గా రాణిస్తూ తనకంటూ స్పెషల్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది శృతిహాసన్ (Shruti Haasan). ఇటీవలే నాని నటించిన హాయ్‌నాన్నలో ఓడియమ్మా పార్టీ సాంగ్‌లో మెరిసి సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది శృతిహాసన్‌. ప్రస్తుతం అడివిశేష్‌తో కలిసి యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో రాబోతున్న ప్రాజెక్ట్‌లో శృతిహాసన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

నెట్టింట ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌తో సందడి చేస్తున్న శృతిహాసన్‌ తాజాగా నలుపు రంగు చీరలో దర్శనమిస్తూ నెటిజన్లకు నిద్రపట్టకుండా చేస్తోంది. నలుపు రంగు చీరలో మెరిసిపోతూ కెమెరాకు స్టన్నింగ్ ఫోజులిచ్చింది. మత్తెక్కించే చూపులతో అందాలు ఆరబోస్తూ హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ విజువల్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. అడివిశేష్‌, శృతిహాసన్ మూవీకి డెకాయిట్‌ (Dacoit) టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారని వార్తలు వస్తుండగా.. మేకర్స్‌ నుంచి త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన రాబోతుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

శృతిహాసన్‌ మరోవైపు ప్రశాంత్ నీల్‌, ప్రభాస్‌ కాంబోలో వస్తున్న సలార్‌లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 22న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

#SeshEXShruti@AdiviSesh and @shrutihaasan are joining hands to bring a unique story of love and beyond ❤️‍🔥 Produced by #SupriyaYarlagadda under @AnnapurnaStdios & co-produced by @AsianSuniel. The film is Directed & Co-written by #ShaneilDeo. More details soon! pic.twitter.com/EI6tHUAORW — BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) December 12, 2023