May 10, 2022 / 04:16 PM IST

చిట్టి న‌డుమునే చూస్తున్నా..చిత్ర‌హింస‌లో చ‌స్తున్నా..కంట‌ప‌డదు ఇక ఎదురేమున్నా..చుట్టుప‌క్క ఏమ‌వుతున్నా..గుర్తు ప‌ట్ట‌నే లేకున్నా..చెవిన ప‌డ‌దు ఎవ‌రేమంటున్నా..న‌డుమే ఉడుమై న‌ను ప‌ట్టుకుంటే జానా..అడుగే ప‌డ‌దే ఇక ఎటుపోదామ‌న్నా..అంటూ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి అమ్మాయి న‌డుము అందం గురించి రాసిన ఈ పాట ఏ రేంజ్‌లో పాపుల‌ర్ అయ్యిందో ప్ర‌త్యేకించి చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. ఇపుడిదే పాట‌ను మ‌రోసారి అంద‌రికీ గుర్తు చేస్తోంది సోగ క‌ళ్ల సుంద‌రి శ్ర‌ద్దాదాస్ (Shraddha Das).

నెట్టింట హాట్ ఫొటోలు పోస్టు చేయాల‌న్నా..సంప్ర‌దాయ చీర‌క‌ట్టు (multi colored saree)లో నెటిజ‌న్ల‌కు నిద్ర‌ప‌ట్ట‌కుండా చేయాల‌న్నా ఈ భామ త‌ర్వాతే ఎవ‌రైనా అన‌డంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. చీర‌క‌ట్టులో వ‌య్యారాలు ఒల‌క‌బోస్తూ..ఓ వైపు న‌డుము సౌంద‌ర్యాన్ని..మ‌రో నాభి అందాల‌ను చూపిస్తూ కెమెరాకు స్ట‌న్నింగ్ ఫోజులిస్తూ అంద‌రినీ క‌ట్టిప‌డేయ‌డం శ్ర‌ద్దాదాస్‌కు వెన్న‌తో పెట్టిన విద్య‌.

తాజాగా ఈ బ్యూటీ మ‌రోసారి చీర‌క‌ట్టులో అందాలు ఒల‌కబోస్తూ ఔరా అనిపిస్తోంది. మల్టీ క‌ల‌ర్డ్ శారీలో యెల్లో క‌ల‌ర్ స్లీవ్ లెస్ టాప్‌ (yellow sleeveless top)లో అదిరిపోయే ఫొటోలు దిగింది. ఎక్స్ ట్రా జ‌బ‌ర్ద‌స్త్ షోలో స్పెష‌ల్ జ‌డ్జిగా క‌నిపించ‌డం కోసం ఇలా మీ ఫేవ‌రేట్ ఔట్‌ఫిట్‌లో అంటూ ట్వీట్ పెట్టింది శ్ర‌ద్దాదాస్‌.

ఈ స్టిల్స్ ఇపుడు ఆన్ లైన్‌లో హ‌ల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ప్ర‌స్తుతం శ్ర‌ద్దాదాస్ తెలుగులో నిరీక్ష‌ణ‌, అర్దం సినిమాలు చేస్తోంది. మ‌రి శ్ర‌ద్దాదాస్ గ్లామ‌ర్ డోస్‌ను సినిమాల్లో మేక‌ర్స్ ఎలా చూపిస్తార‌నేది చూడాలి.

Dressed up in your favourite outfit on me for the Extra Jabardasth show as a special judge .

In a @poojabagariaofficial saree and jewellery by @shillpapuriidesignerjewellery 💛

Styling : @artbyavnee

📸 @krishnatejah , @sai_tejah pic.twitter.com/4PeoOrVAYA

— Shraddha das (@shraddhadas43) May 9, 2022