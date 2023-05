May 17, 2023 / 02:39 PM IST

Tiger Nageswara Rao | టాలీవుడ్‌కు కొత్త దర్శకులను పరిచయం చేసిన హీరోల్లో టాప్‌లో ఉంటాడు మాస్ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja). క్రాక్‌ తర్వాత యమ స్పీడు మీదున్న రవితేజ ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao)తో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఈ సినిమాకు కూడా వంశీ (Vamsee)కి దర్శకుడిగా ఛాన్స్ ఇచ్చాడు రవితేజ. 1970స్‌ కాలంలో స్టూవర్ట్‌పురంలో పాపులర్‌ దొంగగా పేరు గాంచిన టైగర్ నాగేశ్వర్‌ రావు జీవిత కథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ దశలో ఉంది.

ఇప్పటికే రిలీజ్‌ డేట్‌ అప్‌డేట్‌ ఇస్తూ విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్‌ 20న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌. పాన్ ఇండియా నేపథ్యం కావడంతో డైరెక్టర్ వంశీ టీం పక్కా ప్రమోషన్స్ ప్లాన్‌తో ముందుకెళ్తుంది. టైగర్‌ నాగేశ్వర్‌ రావు కన్నడ వెర్షన్‌ను శివరాజ్‌కుమార్‌ వాయిస్‌ ఓవర్‌తో ప్రమోట్‌ చేయబోతున్నట్టు వీడియో ద్వారా తెలియజేశాడు వంశీ. కన్నడ టీజర్‌కు వాయిస్‌ ఓవర్‌ ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నందుకు నిమ్మశివన్నకు ధన్యవాదాలు.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు వంశీ. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు చిత్రంలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ కృతిసనన్‌ సోదరి నుపుర్‌ సనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. నుపుర్‌ సనన్‌ ఈ మూవీతో టాలీవుడ్‌కి ఎంట్రీ ఇస్తోంది. రేణూదేశాయ్‌ హేమలత లవణం పాత్రలో నటిస్తోంది.ఈ చిత్రంలో గాయత్రి భరద్వాజ్‌ సెకండ్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. అభిషేక్ అగర్వాల్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ దర్శకనిర్మాత, నటుడు అనుపమ్‌ ఖేర్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

నిమ్మశివన్న వాయిస్ ఓవర్ ఇలా..

Tq @NimmaShivanna garu for accepting to give your voice for our teaser, your warm words and your support to our film #TigerNageshwarRao means a lot to us. We love u ❤️🤗✨@AAArtsOfficial @TNRTheFilm #TNRFirstLookOnMay24 https://t.co/y0WSTd7em2 pic.twitter.com/DuNFYVDr0A

— VAMSEE (@DirVamsee) May 17, 2023