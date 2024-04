BSS11 | భగవంత్‌ కేసరి మేకర్స్‌ నుంచి BSS11 మూవీ.. వివరాలివే

April 17, 2024 / 09:10 PM IST

BSS11 | భగవంత్‌ కేసరి సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకుంది షైన్ స్క్రీన్‌ బ్యానర్‌. ఈ సినిమా తర్వాత మాస్‌ కా దాస్ విశ్వక్‌ సేన్‌తో ఓ సినిమా చేస్తోంది. లైలా టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని రామ్‌ నారాయణ్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. కాగా షైన్ స్క్రీన్‌ బ్యానర్‌ నేడు శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ కొత్త సినిమాను ప్రకటించింది. బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్‌ (Bellamkonda Sai Sreenivas) హీరోగా BSS11ని తెరకెక్కిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది.

వెలుతురు, చీకటికి మధ్య జరిగే యుద్దం నేపథ్యంలో హార్రర్ మిస్టరీ జోనర్‌లో అద్భుతమైన సినిమాటిక్‌ అనుభూతిని అందించేలా సినిమా ఉండబోతుందని తెలియజేశారు మేకర్స్‌. కౌశిక్ పెగళ్లపాటి డైరెక్ట్‌ చేయనున్న ఈ చిత్రానికి కాంతార ఫేం అజనీష్ లోక్‌నాథ్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. షైన్‌ స్క్రీన్ బ్యానర్‌పై సాహుగారపాటి నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి సంబంధించిన నటీనటులు, ఇతర సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలపై త్వరలో క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్‌.

