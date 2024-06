Sharwa 37 | శర్వానంద్‌ టీం క్రేజీ న్యూస్‌.. Sharwa 37 షూట్‌ ఎక్కడ షురూ అయ్యిందంటే..?

June 7, 2024 / 08:34 AM IST

Sharwa 37 | టాలీవుడ్ యువ హీరో శర్వానంద్‌ (Sharwanand) బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. ఈ టాలెంటెడ్‌ హీరో నటించిన మనమే చిత్రం నేడు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. శ్రీరామ్‌ ఆదిత్య దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం శర్వానంద్‌ 35గా విడుదలైంది. కాగా శర్వానంద్ నటిస్తున్న మరో ప్రాజెక్టు Sharwa 37. సామజవరగమన ఫేం రామ్‌ అబ్బరాజు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

ప్రేమ, నవ్వుల కలయికను ఇదివరకెన్నడూ లేని విధంగా సెలబ్రేట్‌ చేసుకునేందుకు రెడీగా ఉండండి. అద్భుతమైన ఫన్‌ రైడ్.. అంటూ ఇప్పటికే ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఓ లుక్‌ షేర్ చేయగా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్ గురువారం హైదరాబాద్‌లో మొదలైంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ.. యాక్షన్‌ అంటూ శర్వానంద్‌ టీం లొకేషన్‌ నుంచి షేర్ చేసిన స్టిల్‌ ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మొత్తానికి వరుసగా అప్‌డేట్స్‌ ఇస్తూ మూవీ లవర్స్‌ను ఖుషీ చేస్తున్నాడు శర్వానంద్‌.

శర్వానంద్‌ దీంతోపాటు నటిస్తోన్న Sharwa 36 కూడా ఘనంగా ప్రారంభమైంది. Sharwa 36 లాంఛింగ్ స్టిల్స్ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అభిలాష్‌ రెడ్డి దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మాళవికా నాయర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మీ హెల్మెట్లను పట్టుకోండి.. రైడ్ వైల్డ్‌గా ఉండబోతుంది.. గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పించే అడ్వెంచరస్‌ రైడ్‌కు సిద్దంగా ఉండండి.. అంటూ శర్వానంద్‌ టీం షేర్ చేసిన లుక్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

A celebration of love and laughter like never before 😃❤️

Thank you for this opportunity @AnilSunkara1 @ImSharwanand garu 🙏🏻#HBDSharwa 💝@AnilSunkara1 @Composer_Vishal @gnanashekarvs @brahmakadali @aj_sunkara @kishore_Atv @BhanuBogavarapu @NanduSavirigana pic.twitter.com/pWjb3CyDp5

— Ram Abbaraju (@RamAbbaraju) March 6, 2024