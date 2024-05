Manamey | శర్వానంద్‌ మనమే వెడ్డింగ్ సాంగ్‌ లాంఛ్ టైం ఫిక్స్‌

May 28, 2024 / 01:45 PM IST

Manamey | టాలీవుడ్‌ హీరో శర్వానంద్‌ (Sharwanand) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం మనమే (Manamey). శ్రీరామ్ ఆదిత్య (Sriram Aditya) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ Sharwa35గా తెరకెక్కుతోంది. కృతిశెట్టి ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీ నుంచి వెడ్డింగ్‌ సాంగ్‌ తప్పా తప్పా అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. హీరోహీరోయిన్లపై వచ్చే ఈ సాంగ్‌ను మే 30న లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ గ్లింప్స్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది.

నిరీక్షణ దాదాపు ముగిసింది. ఈ సీజన్‌ బిగ్గెస్ట్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ మనమే జూన్‌ 7న విడుదల కానుందని ఇప్పటికే తెలియజేశారు మేకర్స్‌. మేకర్స్‌ లాంఛ్ చేసిన World Of Manamey వీడియో సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో హింట్ ఇచ్చేసింది. ఈ మూవీని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ఏడిద రాజా అసోసియేట్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

మలయాళ కంపోజర్‌ హేశమ్‌ అబ్దుల్‌ వహబ్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తున్నారు. శర్వానంద్‌ మరోవైపు Sharwa 36, Sharwa 37 సినిమాలు కూడా చేస్తున్నాడు. Sharwa 36కు అభిలాష్‌ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. మాళవికా నాయర్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. మీ హెల్మెట్లను పట్టుకోండి.. రైడ్ వైల్డ్‌గా ఉండబోతుందని చెప్పారు. సామజవరగమన ఫేం రామ్‌ అబ్బరాజు డైరెక్షన్‌లో Sharwa 37 చేస్తున్నాడు.

Team #Manamey is all set to bring you all 𝑻𝒉𝒆 𝑾𝒆𝒅𝒅𝒊𝒏𝒈 𝑺𝒐𝒏𝒈 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒀𝒆𝒂𝒓, Get ready with your dancing shoes! 🕺💃#Manamey 3rd Single ~ #TappaTappa dropping on May 30th! 🥳

A @HeshamAWMusic Musical 🎹@ImSharwanand @IamKrithiShetty @SriramAdittya… pic.twitter.com/idOwGltsDM

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 28, 2024