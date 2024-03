Sharwanand Manamey Song Is Out Now

Manamey | పారిస్‌లో అందమైన భామలతో శర్వానంద్‌.. మనమే నుంచి ఇక నా మాటే సాంగ్

Manamey | టాలీవుడ్‌ హీరో శర్వానంద్‌ (Sharwanand) నటిస్తున్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి మనమే (Manamey). ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ గ్లింప్స్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. మేకర్స్‌ ముందుగా ఇచ్చిన అప్‌డేట్ ప్రకారం ఇక నా మాటే ఫస్ట్ సింగిల్‌ను విడుదల చేశారు.

March 28, 2024 / 12:38 PM IST

Manamey | టాలీవుడ్‌ హీరో శర్వానంద్‌ (Sharwanand) వరుస సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. ఈ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి శ్రీరామ్ ఆదిత్య (Sriram Aditya) డైరెక్షన్‌లో నటిస్తున్న మనమే (Manamey). Sharwa35గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో కృతిశెట్టి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ గ్లింప్స్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. మేకర్స్‌ ముందుగా ఇచ్చిన అప్‌డేట్ ప్రకారం ఇక నా మాటే ఫస్ట్ సింగిల్‌ను విడుదల చేశారు.

శర్వానంద్‌ అందమైన భామలతో కలిసి పారిస్‌లో ఛిల్ అవుట్‌ అవుతూ డ్యాన్స్ చేస్తున్న తాజా సాంగ్‌ సినిమాపై సూపర్ ఇంప్రెషన్‌ను కలిగిస్తోంది. కృష్ణ చైతన్య రాసిన ఈ పాటను హేశమ్‌ అబ్దుల్‌ వహబ్‌ పాడాడు. ఈ మూవీని పాపులర్ బ్యానర్‌ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ తెరకెక్కిస్తోంది. ఏడిద రాజా అసోసియేట్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఖుషి ఫేం, మాలీవుడ్ కంపోజర్‌ హేశమ్‌ అబ్దుల్‌ వహబ్ సంగీతం అందిస్తు్ండటంతో మనమే చిత్రంపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

శర్వానంద్‌ దీంతోపాటు Sharwa 36, Sharwa 37 సినిమాలు కూడా చేస్తున్నాడు. అభిలాష్‌ రెడ్డి దర్శకత్వంలో వస్తున్న Sharwa 36లో మాళవికా నాయర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మీ హెల్మెట్లను పట్టుకోండి.. రైడ్ వైల్డ్‌గా ఉండబోతుంది..అని ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఇప్పటికే అప్‌డేట్ అందించారు. ఇక Sharwa 37 చిత్రాన్ని సామజవరగమన ఫేం రామ్‌ అబ్బరాజు డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. ప్రేమ, నవ్వుల కలయికను ఇదివరకెన్నడూ లేని విధంగా సెలబ్రేట్‌ చేసుకునేందుకు రెడీగా ఉండండి. అద్భుతమైన ఫన్‌ రైడ్.. అంటూ ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ షేర్ చేసిన లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఇక నా మాటే సాంగ్..

లాంఛింగ్ స్టిల్స్‌..

Read Today's Latest Cinema Telugu News