Sharukh -Salman | బాలీవుడ్‌లో స్టార్‌ హీరోలంటే మ‌న‌కు ముందుగా గుర్తొచ్చే పేర్లు షారుక్‌ ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan), సల్మాన్‌ఖాన్‌ (Salman Khan). వీళ్లిద్దరి సినిమాలు విడుదలవుతున్నాయంటే చాలు థియేటర్ల వ‌ద్ద అభిమానులు సందడి మామూలుగా వుండదు. ఇక రీసెంట్‌గా వీరిద్ద‌రూ షారుక్ ప‌ఠాన్ సినిమాలో క‌నిపించి సంద‌డి చేశారు. అఫ్ స్క్రీన్ లో కూడా వీరి మధ్య మంచి అనుబంధం వుంది. ఈ ఇద్దరు స్టార్స్ ఎప్పుడు కలిసిన అది నేషనల్ వైడ్ వార్త అవుతుంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ ఇద్దరూ మరోసారి కలసి సందడి చేశారు.

మహారాష్ట్రలో ప్ర‌తి ఏడాది గణేష్ చతుర్థి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతాయి. అయితే ఈ ఉత్సవాల సంద‌ర్భంగా ఆదివారం మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏక్‌నాథ్ షిండే (Ek Nath Shinde) ఇంట్లో గణపతి పూజ‌ నిర్వహించారు. ఇక ఈ పూజ‌లో పాల్గొనేందుకు బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్లు షారూఖ్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, హాజరయ్యారు. పూజా అనంతరం షారూఖ్, సల్మాన్ ఇద్దరూ సీఎం ఏక్‌నాథ్ షిండేతో కలిసి ఫొటోలకు పోజులిచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Both Shahrukh Khan and Salman Khan kept hands but Eknath Shinde asks SRK to remove his hand 🖐️ pic.twitter.com/KrUIzkS4uV

— AP (@AksP009) September 25, 2023